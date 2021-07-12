Я нашел ошибку
Главные новости:
В соответствующем постановлении приведен образец заявления на предоставление данных выплат.
Михаил Мишустин подписал правила выплат на детей к началу учебного года
Россия и Украина развивались как единая экономическая система на протяжении многих веков.
Опубликована статья Путина об Украине
Сейчас актриса чувствует себя хорошо, врачи готовятся ее выписать.
Худрук театра рассказал о состоянии заболевшей коронавирусом Ирины Алферовой
Заслуженный врач Российской Федерации призывает жителей последовать ее примеру.
Бывший министр здравоохранения Самарской области Галина Гусарова рассказала, почему сделала прививку от коронавируса
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
Речь идет об остававшихся очагах в 17, 18 и 23 кварталах Тольяттинского лесничества.   
Открытое горение на крупном лесном пожаре в Тольятти ликвидировано
Украшением «Чистого Репина» стал социальный проект фотографа из Санкт-Петербурга Ирины Яковлевой «LE SOUFFLE» (Дыхание).
В Ширяево прошел 2-й эко-арт фестиваль «Чистый Репин»
Ограничительные меры будут вводиться после тщательного анализа эффективности.
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Госавтоинспекция СО в выходные дни провела масштабные рейдовые мероприятия
В Самаре пройдет историческая лекция-диспут о жизни императора Николая II и его семьи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета

12 июля 2021 22:42
171
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.

В Самарской области в 2020 году произошел значительный рост числа претендентов на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего  за последние три года  в систему здравоохранения благодаря  программам пришли дополнительно 303 медработника.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской Думы была подчеркнута важность задачи по модернизации первичного звена здравоохранения, привлечения молодых специалистов.

«Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами, — подчеркнул губернатор. —  Для решения этой проблемы в 1,5 раза увеличены единовременные выплаты переезжающим в отдаленные районы, и уже в этом году мы планируем, что такую поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат 93 медицинских работника. С 2021 года единовременную компенсационную выплату будут получать медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие в сельскую местность и малые города».

В 2020 году произошел значительный рост числа претендентов на участие в программах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял  решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета для обеспечения выплатами всех медицинских работников, трудоустроившихся в села и малые города в 2020 году, но не реализовавших свое право на получение компенсационных выплат. Так, дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников. В июне 2021 года прошли первые выплаты 10 врачам и 7 фельдшерам. Остальным участникам программ выплаты будут перечислены в начале августа этого года.

 

Фото из открытых источников

Теги: «Земский доктор» Акценты В центре внимания дополнительные выплаты Земский фельдшер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ограничительные меры будут вводиться после тщательного анализа эффективности.
12 июля 2021, 21:44
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Ограничительные меры будут вводиться после тщательного анализа эффективности. Политика
346
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.
12 июля 2021, 17:42
Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса. Политика
213
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021, 17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара. Политика
246
Здравоохранение
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
171
Препаратом «Спутник V».
12 июля 2021  18:49
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
213
В Самаре заболел 101 человек.
12 июля 2021  15:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
302
В этом году впервые в Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
12 июля 2021  15:15
В этом году впервые в Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
87
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. 
12 июля 2021  14:57
«Самара, я привит!»: С сегодняшнего дня и до 25 июля  среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют ценные призы
382
В Самаре заболели 118 человек.
11 июля 2021  15:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
840
В Самаре заболел 101 человек.
10 июля 2021  14:52
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1406
Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
9 июля 2021  18:58
Три самарских медработника завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе
1288
В Самаре заболели 107 человек.
9 июля 2021  18:16
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1230
Проблемы со здоровьем у ребенка могут вызвать не только самые распространенные вредные продукты - чипсы, фастфуд и газировка.
9 июля 2021  17:32
Педиатр назвала вредные продукты для детского питания
1212
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
403
Весь список
В центре внимания
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
167
Ограничительные меры будут вводиться после тщательного анализа эффективности.
12 июля 2021  21:44
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
364
Дмитрий Азаров призвал правоохранительные органы и жителей региона объединить усилия в поиске преступников, которые совершили поджог леса.
12 июля 2021  17:42
Дмитрий Азаров поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов
219
В городе объявлена масштабная акция помощи людям, которые принимают участие в тушении пожара.
12 июля 2021  17:40
Жители Тольятти, волонтеры и активисты «Единой России» принимают участие в ликвидации последствий лесного пожара
253
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
12 июля 2021  11:56
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
575
Весь список