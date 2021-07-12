Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета

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В Самарской области в 2020 году произошел значительный рост числа претендентов на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего за последние три года в систему здравоохранения благодаря программам пришли дополнительно 303 медработника.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Послании Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской Думы была подчеркнута важность задачи по модернизации первичного звена здравоохранения, привлечения молодых специалистов.

«Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами, — подчеркнул губернатор. — Для решения этой проблемы в 1,5 раза увеличены единовременные выплаты переезжающим в отдаленные районы, и уже в этом году мы планируем, что такую поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат 93 медицинских работника. С 2021 года единовременную компенсационную выплату будут получать медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие в сельскую местность и малые города».

В 2020 году произошел значительный рост числа претендентов на участие в программах. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выделении дополнительных средств из областного бюджета для обеспечения выплатами всех медицинских работников, трудоустроившихся в села и малые города в 2020 году, но не реализовавших свое право на получение компенсационных выплат. Так, дополнительно выплаты предусмотрены ещё для 20 медработников. В июне 2021 года прошли первые выплаты 10 врачам и 7 фельдшерам. Остальным участникам программ выплаты будут перечислены в начале августа этого года.

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