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Участковый врач-педиатр Елена Изгарская стала победителем областного конкурса врачей, заняв III место в номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области».



На протяжении 30 лет Елена Викторовна работает в Челно-Вершинской центральной районной больнице. Врач рассказала о своем пути в профессии, наставниках и особой миссии сельского педиатра:



«История нашей семьи связана с селом Каменный Брод Челно-Вершинского района. В детстве я часто болела, и мы постоянно обращались к врачу: в 7 километрах — в селе Старое Эштебенькино — была поликлиника, там работала замечательный доктор Ирина Алексеевна Смирнова. Она была, как сейчас сказали бы, семейным врачом: лечила и детей, и взрослых, беременные женщины наблюдались у нее. Ирина Алексеевна стала для меня близким вдохновляющим примером.



Уже в институте я совершенно влюбилась в нашу специальность. В 1992 году вернулась на родину и влилась в сплоченную команду педиатров. Я часто вспоминаю своих учителей — Галину Алексеевну Бессонову, Надежду Васильевну Яппарову и других опытных коллег, которым я без преувеличения обязана всем. Они и помогали закрепить знания, полученные в университете, и с удовольствием передавали опыт, а главное, показывали пример чуткого отношения к пациенту и любви к нашему делу.



Я, возможно, не буду оригинальна, но в педиатрии просто необходимо всем сердцем любить детей, а во-вторых — уметь выстраивать диалог с родителями. У меня достаточно большой участок — 943 ребенка в 7 селах. Ведем прием в поликлинике, выезжаем к пациентам на осмотр и вакцинацию. Общение с пациентами всегда приносит заряд положительных эмоций. С родителями бывает непросто, но задача педиатра — найти подход к каждому: успокоить, приободрить, а если нужно, донести важную информацию.



Сейчас, как и прежде, акцент в работе первичного звена и, конечно, педиатрической службы делается на профилактике. Ко мне на прием приходят мамы и папы, которые родились на моём участке, а сейчас растят своих малышей. Дети — наше будущее, и забота об их здоровье всегда будет миссией особого значения».

Фото: минздрав СО