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Центр дневного пребывания «Академия добра» откроется в Самаре

25 февраля 2021 15:28
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Новый центр станет частью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

26 февраля 2021 года в 12.30 по адресу: Самара, ул. Академический переулок, 9 состоится открытие Центра дневного пребывания «Академия добра». Самарская область в 2021 году вошла в число 24 субъектов Российской Федерации, где реализуется типовая модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Новый центр станет частью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Здесь будут получать помощь инвалиды с ментальными нарушениями здоровья в возрасте старше 18 лет, а также люди, перенесшие инсульт и инфаркт миокарда. Участником церемонии станет директор проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода в РФ фонда «Старость в радость» Александр Шкребело.

В рамках реализации региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области ведется постоянная работа для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов. Именно благодаря данному проекту за последние 2 года в регионе заработал новый социальный сервис для граждан старшего возраста и инвалидов и три центра дневного пребывания в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти.

В центре «Академия добра» будут проводить социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями здоровья и помогать их интеграции в общество, профилактику прогрессирования имеющихся нарушений здоровья, оказывать поддержку родственникам, осуществляющих уход за получателями социальных услуг.

Всего в «Академии добра» смогут получить социальные услуги до 80 человек, имеющих стойкие нарушения здоровья. Обслуживание будет осуществляться в группах с максимальным охватом до 20 человек. Занятия будут проводить специалисты по социальной работе, реабилитологи и психологи с возможным привлечением волонтеров. 

Услуги центра будут предоставляться на безвозмездной основе. 

 

Фото:   pixabay

 

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Комментарии

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Новый центр станет частью системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
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