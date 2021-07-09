Три самарских медработника завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе

Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
1 место в номинации «Лучший акушер» заняла Ларкина Надежда Николаевна – акушерка Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района.
2 место в номинации «Лучшая медицинская сестра» заняла Зубарева Татьяна Львовна – медицинская сестра-анестезист Тольяттинской городской клинической больницы № 5.
2 место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» заняла Каткасова Наталья Юрьевна – старшая медицинская сестра Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района.