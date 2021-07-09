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Три самарских медработника завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе

9 июля 2021 18:58
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Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

1 место в номинации «Лучший акушер» заняла Ларкина Надежда Николаевна – акушерка Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района.

2 место в номинации «Лучшая медицинская сестра» заняла Зубарева Татьяна Львовна  – медицинская сестра-анестезист Тольяттинской городской клинической больницы № 5.

2 место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» заняла Каткасова Наталья Юрьевна  – старшая медицинская сестра Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района.

 

Теги: конкурс медработники призеры

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