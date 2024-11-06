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Тревога: когда стоит точно беспокоиться о своем состоянии и обращаться к специалистам?

6 ноября 2024 16:13
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Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская

Рассказывает заведующая отделением медико-психологической помощи Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:

"Тревога служит сигналом о том, что необходимо обратить внимание на ситуацию и предпринять меры для обеспечения безопасности или комфорта.

Вполне нормально, что периодически все люди испытывают определенное ситуативное беспокойство по какому- либо поводу: работа, отношения с близкими, экзамен и др.

В таких случаях тревога является естественной адаптивной реакцией для организма и помогает мобилизоваться, помогает удерживать фокус внимания на решении сложившейся ситуации.

Когда стоит особо обратить внимание на свое состояние?

Если тревога:
- возникает без повода
- проявляется значительно сильнее, чем объективная опасность или сложность ситуации
- запускается и подкрепляется собственными мыслями человека
- становится его постоянным спутником
- мешает жить полноценной жизнью.

Как можно помочь себе в этой ситуации самостоятельно?
- выявить триггеры - ситуации и мысли, вызывающие тревогу
- дать себе время обдумать эту ситуацию со всех сторон и сфокусироваться не только на возможных сложностях, но и плюсах
- "отделить" пугающие мысли от реальной ситуации
- сместить фокус внимания с мыслей в своей голове на действия. Делать хотя бы что-то для решения ситуации, пусть даже незначительное.
- не замыкаться в себе и обсудить с близкими то, что Вас пугает. Это поможет увидеть ситуацию более объективно.

При невозможности справиться самостоятельно и ухудшении состояния - обратитесь к специалисту, который подберет подходящее лечение.

В настоящее время есть множество методов и техник психотерапевтической работы, которые помогают справляться с тревогой. Наиболее успешно применяемым методом является когнитивно - поведенческая терапия. Это метод с научно доказанной эффективностью, который помогает корректировать мышление и восприятие стрессогенных факторов, а также эмоциональные реакции человека и дальнейшее поведение".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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