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Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

14 июля 2025 12:58
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Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

В основном врачи готовы отдать медперсоналу ведение документации и задачи по профилактике, показал опрос. Минздрав одобрил замещение функций врача для сокращения нехватки докторов. Большинство врачей положительно оценило эту меру, пишет РБК. 

Инициативу передачи некоторых обязанностей участковых врачей среднему медицинскому персоналу негативно оценили треть медиков— участников опроса на платформе приложения «Справочник врача». Так ответили 33,6% из 1,5 тыс. опрошенных специалистов, следует из результатов опроса, с которыми ознакомился РБК.

Нейтрально передачу обязанностей оценило меньше трети опрошенных (27,6%), а положительно — 38,8%.

Большинство врачей уверены, что фельдшерам и акушерам можно передать разве что бюрократическую работу, например выписку рецептов, справок, листков нетрудоспособности (так ответили 80,2% опрошенных), а также задачи по профилактике заболеваний, например диспансеризацию и вакцинацию (79,1%). Диагностику и лечение, согласно клиническим рекомендациям, среднему медперсоналу готовы передать меньше 3% опрошенных, а выполнение врачебных манипуляций — чуть больше 5%.

«С учетом выраженной нехватки медработников лучше фельдшер, который сможет помочь пациентам, чем никого. При этом показательно, что врачи в большинстве готовы передать среднему медперсоналу профилактическую и бюрократическую работу», — обратил внимание основатель приложения «Справочник врача», терапевт Константин Хоманов.

В то же время число тех, кто указал, что передача обязанностей врачей фельдшерам и акушерам может положительно повлиять на качество медицинского обслуживания пациентов, больше — 46,8%. Отрицательного эффекта опасаются 24,4%, нейтрально отнеслись 28,8% респондентов.

Среди потенциальных рисков передачи среднему медперсоналу обязанностей врачей больше половины опрошенных (53%) назвали путаницу в разных бюрократических вопросах. На возможность массового увольнения среднего медперсонала указали почти 55%, а на снижение у пациентов доверия и лояльности медработникам — 43,5%.

Риски некорректного лечения или недостаточной профилактики видят 39,1%, а гипердиагностики либо, наоборот, позднего выявления болезней — 32,2%. Меньше всего — 26,9% считают, что часть обязанностей фактически давно передана среднему медперсоналу и ничего не изменится.

Возможность фельдшерам и акушерам в случае нехватки специалистов временно исполнять обязанности врачей, таких как терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, появится с 1 сентября. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко в апреле. Решение о замещении врача будет принимать руководитель медицинской организации.

По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Вероники Власовой, это позволит сделать медпомощь более доступной особенно в малых населенных пунктах и сельской местности. В феврале Мурашко сообщал, что в России не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала.

Однако почти 80% опрошенных посчитали, что передача обязанностей не позволит решить проблему нехватки врачей. Для этого, считает большинство опрошенных, необходимо увеличить зарплату в два-три раза, исходя из максимальных региональных показателей; создать условия для комфортной работы, в том числе наличие необходимых расходников, оборудования, комнат отдыха персонала; внедрить страхование жизни, здоровья работодателем, а также юридическую защиту в случае конфликтов с пациентами.

Многие также уверены, что привлечению и удержанию врачей могут способствовать социальные гарантии — места в яслях, детских садах, школах, приоритетные места в вузах для детей медработников, а также льготные условия ипотеки на федеральном уровне.

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