травмы на даче, ожоги от шашлыков и падения с лестниц – самые частые происшествия на майских праздниках

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«АльфаСтрахование» проанализировала обращения по полисам страхования от несчастных случаев в период майских праздников за последние три года. Аналитика показала, что наиболее частые инциденты в это время связаны с активным отдыхом на даче и подготовкой к летнему сезону.

Согласно внутренним данным, более 60% обращений по полисам страхования от несчастных случаев в майские праздники связаны с бытовыми травмами, полученными на приусадебных участках. Среди них – порезы при работе с инструментами, ушибы и растяжения после падений с лестниц и стремянок, а также ожоги при приготовлении пищи на открытом огне.

Значительное место также занимают травмы у детей во время активных игр на улице, включая падения с качелей, велосипедов и самокатов. Небольшая, но стабильная доля обращений (около 7%) связана с происшествиями во время поездок на автомобиле – преимущественно с легкими травмами при ДТП, полученными в пробках, при неосторожном маневрировании на проселочных дорогах. Еще один вид транспорта, который связан с майскими травмами - мотоцикл. А в 1% случаев переломы и ушибы получили любители покататься на квадроциклах.

Среди обращений по полисам встречаются и необычные ситуации, характерные именно для майских праздников. Так, в одном из случаев клиент получил ожог стопы, наступив босиком на раскаленный шампур, забытый после шашлыков у мангала. В другом – пожилой мужчина повредил руку, поскользнувшись на свежевыполотой грядке, когда пытался убежать от соседской козы.

Были и обращения после падения с качелей, построенных «на скорую руку» из подручных досок, и случаи, когда родители получали ушибы, катаясь с детьми на пластиковых горках, не рассчитанных на взрослый вес. В одном из обращений зафиксирована аллергическая реакция на дачный шашлык, который оказался неожиданно острым – как выяснилось позже, с двойной порцией аджики «по дедушкиному рецепту».

Одно из обращений появилось после похода клиента в баню. Мужчина в компании семьи и друзей собирался отдохнуть, но получил ожоги из-за высокой температуры в парилке.

«Несмотря на обыденность майских праздников, именно в этот период фиксируется рост обращений по полисам из-за травм, полученных загородом или в результате несчастных случаев с детьми. Полис страхования от несчастных случаев позволяет получить быструю финансовую компенсацию даже при незначительных происшествиях, которые могут испортить отдых и привести к незапланированных тратам», – говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».