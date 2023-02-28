Тольяттинский врач напомнил о разрушительном воздействии курительных смесей на все системы организма

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Сегодня среди молодежи распространено использование электронных сигарет, или вейпов. Врачи напоминают: для юного организма курение чрезвычайно опасно.



«В курительной смеси при анализе можно обнаружить множество химических веществ: глицерин, пропиленгликоль и ароматические добавки, никотин. Все они воздействуют разрушительно, в том числе, на бронхи. Вдыхание большого количества пропиленгликоля и глицерина может повреждать дыхательные пути. Кроме пропиленгликоля при курении электронных сигарет в организм поступает опасный акролеин, который относится к чрезвычайно токсичным веществам», — рассказал главный врач Тольяттинского наркологического диспансера Сергей Михайлов.



Симптомы, которые указывают, что вейп уже оказывает негативное влияние на организм:



- повышенное слюноотделение и сухость во рту. Это реакция на тяжелые металлы,



- головные боли, головокружение,



- ухудшение памяти, снижение концентрации внимания,



- эмоциональные и другие расстройства — раздражительность, агрессия, депрессия,



- тошнота, диарея, боли в животе.



«Довольно часто возникают тяжелые аллергические реакции. Вейпинг снижает когнитивные способности, приводит к эмоциональному дисбалансу, нарушает структурное и нейрохимическое развитие мозга. Кроме того, у юного курильщика повреждаются гепатоциты, изменяется метаболизм питательных веществ, нарушения и воспаление клеточного барьера кишечника, желудочно-кишечный тракт становится более восприимчив к разного рода инфекциям. Плюс к этому снижаются функции почек», — пояснил врач-нарколог.



Специалисты отмечают, в последнее время у курильщиков диагностируют химические пневмониты: болезнь вейперов – неинфекционное заболевание легких.



«Некоторые электронные сигареты выглядят как флешка, которую можно зарядить от компьютера и ноутбука, при этом уровень никотина в капсуле сопоставим с целой пачкой сигарет. Другими побочными эффектами, в том числе от постоянного курения вейпа с безникотиновыми жидкостями, считают ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения», — подчеркнул Сергей Михайлов.



Утверждения, что вейпинг абсолютно безвреден, что благодаря использованию электронных сигарет можно завязать с никотиновой зависимостью навсегда, являются всего лишь мифами.

Курительные смеси разрушительно воздействуют на здоровье! Врачи призывают отказаться от использования любых психоактивных веществ.

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