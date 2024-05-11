В летних лагерях Самарского региона отдохнут и оздоровятся свыше 120 тыс. детей

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В их числе 500 ребят из города-побратима Самарской области - Снежное (ДНР).

Будут работать более 700 организаций отдыха детей и их оздоровления: более 650 лагерей дневного пребывания, 46 - загородных, 4 - палаточного типа.

В Самарской области активно ведется работа по обновлению лагерей. В прошлом году появились 4 новых корпуса - 1 в "Авангарде" и 3 в "Солнечном береге". Строительство новых корпусов, введение круглогодичных смен идет по всей стране - благодаря федеральной программе "Восстановление и строительство объектов отдыха детей и их оздоровления". Она стартовала по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и по прямому поручению Президента Владимира Путина.

В этом году по решению губернатора Дмитрия Азарова начала действовать региональная программа по созданию быстровозводимых конструкций. Сегодня в губернии за счет средств областного бюджета возводятся новые корпуса на территории детского оздоровительного лагеря "Волжский Артек" в Самаре и "Центр Гранит" в Тольятти.