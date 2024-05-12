В Сызрани в ДТП пострадала автомобилистка

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11 мая на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

В Сызрани в 11:20 водитель 1962 г.р, управляя автомашиной Рено Логан, в районе дома № 27 А по ул. Набережная, перед началом разворота, не уступил дорогу автомобилю Ниссан Альмера, под управлением водителя - женщины 2000 г.р, которая двигалась в попутном направлении в результате чего совершила с ним столкновение. С места ДТП водитель Ниссан Альмера доставлена в лечебное учреждение. Ей назначено амбулаторное лечение.