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Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся

12 мая 2024 14:00
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Водитель утонувшего в Петербурге автобуса признал вину и раскаялся

Водитель утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса признал вину и раскаялся. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Уточняется, что суд обозрел протокол допроса водителя. «Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения», — говорится в публикации. Кроме того, указано, что фигурант признает вину.

12 мая сообщалось, что водителя упавшего в Мойку автобуса доставили в суд. Ему предъявили обвинение по уголовному делу.

Перед этим единственный выживший при падении автобуса пассажир рассказал об аварии. Отмечалось, что сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Автобус с пассажирами упал в Мойку с Поцелуева моста 10 мая. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате выжил один пасссажир автобуса и его водитель, семь человек спасти не удалось, пишет Лента.

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