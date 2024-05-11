В Самарской области на неделю ограничат движение транспорта на плотине Жигулевской ГЭС

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На участке автодороги М5, проходящей через гидроэлектростанцию, запланирован ремонт. Работы пройдут с 14 по 21 мая 2024 года.

Минтранс Самарской области распространил предупреждение для автомобилистов. В связи с ремонтом дорожного полотна на отрезке трассы М5 "Урал" от км 970+480 до км 971+890 будет ограничено движение по плотине Жигулевской ГЭС.



Здесь 14-21 мая будут частично закрывать отдельные участки дороги.



В ведомстве напомнили, что собственником федеральной трассы является ФКУ "Поволжуправтодор"(Росавтодор). Именно в эту организацию нужно обращаться за дополнительной информацией о ремонте дороги.



Ответы на вопросы можно получить через официальный аккаунт Росавтодора в соцсети ВКонтакте или по телефону диспетчерской службы 8 (8412) 55-11-04, пишет Сова.