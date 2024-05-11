«Т Плюс» обеспечит подачу тепла социальным объектам Самары

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В связи с похолоданием по решению администрации г.о.Самара единая теплоснабжающая организация (ПАО «Т Плюс») возобновляет подачу отопления социальным объектам областной столицы. Тепло детским садам и больницам начнет поступать уже сегодня, с 11 мая 2024 года. Подключение будет производиться по заявкам от обслуживающих организаций. Персоналу данных потребителей необходимо обеспечить готовность оборудования в зданиях к приему тепла.

Также из-за неблагоприятных погодных условий ПАО «Т Плюс» переносит сроки проведения текущего ремонта II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий Самары будет осуществляться в штатном режиме. О новых сроках проведения текущего ремонта энергокомпания проинформирует заранее.