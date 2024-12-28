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«ПТС» восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре

28 декабря 2024 10:53
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«ПТС» восстановил штатный режим теплоснабжения в Самаре

Специалисты «ПТС» восстановили штатный режим теплоснабжения для клиентов Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. В настоящее время персонал управляющих компаний проверяет параметры подачи тепла в домах, по необходимости проводит регулировку внутридомового оборудования и устраняет воздух из системы отопления зданий.

Все вопросы по отоплению горожане могут направлять в тепловую справочную службу по телефону 8-800-700-18-46. Их отработают коммунальные службы совместно с тепловой инспекцией Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что 27 декабря специалисты «ПТС» устранили дефект на трубопроводе в переулке Корсунский. В работах было задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Для всех потребителей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной была организована временная схема теплоснабжения. Руководство «ПТС» приносит извинения горожанам за доставленные неудобства!

Теги: В центре внимания Т ПЛЮС

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