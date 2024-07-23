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Энергетики «Т Плюс» заменят теплотрассу по ул. Антонова-Овсеенко в Самаре

23 июля 2024 16:54
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На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.

ПАО «Т Плюс» выполнит масштабные работы по замене трубопроводов и восстановлению благоустройства по ул. Антонова-Овсеенко. На период подготовки подземных коммуникаций к отопительному сезону на данном участке будет действовать временная схема движения автотранспорта и трамваев.

В частности, с 3:00 пятницы, 26 июля, планируется вывести из работы две полосы автодвижения по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с ул. Ивана Булкина. Вместе с этим будет ограничено движение трамваев на данном участке. По графику восстановить трамвайное сообщение планируется до 4:00 вторника, 30 июля. Строительно-монтажные работы и восстановление благоустройства по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко будут выполнены до 6:00 вторника, 6 августа.

Следом, с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, замена теплосети будет производиться на трех полосах движения по нечетной стороне ул. Антонова-Овсеенко.

На период перекладки с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей и городского транспорта.

«Работа на объекте будет организована в круглосуточном режиме. Для жителей близлежащих домов будет сохранена подача горячего водоснабжения по временным трубопроводам. Призываю горожан с пониманием отнестись к обязательным работам по подготовке города к зиме!», - подчеркнул технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

В целом этим летом «Т Плюс» выполнит плановую перекладку на 26 объектах в областной столице. В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. энергетики планируют заменить свыше 29 км теплотрасс в Самаре. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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