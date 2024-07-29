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Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко

29 июля 2024 12:52
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Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко

По состоянию на 29 июля, специалисты «Т Плюс» полностью выполнили монтаж нового трубопровода в газоне между ул. Антонова-Овсеенко и ее дублером и передали данный участок под восстановление трамвайных путей. В планах энергетиков к завтрашнему дню возобновить здесь движение общественного транспорта.

В свою очередь строительно-монтажные работы по четной стороне ул. Антонова-Овсеенко будут продолжены по графику, до 6:00 вторника, 6 августа. После этого стартует второй этап работ: с 6:00 вторника, 6 августа, до 6:00 вторника, 13 августа, будет временно ограничено автомобильное движение по двум полосам по нечетной стороне ул. Антонова-Овсеенко.

«Данная перекладка позволит повысить надежность теплоснабжения жителей Советского района Самары и исключить внеплановые вскрытия и устранения дефектов в зимнее время», - подчеркнул технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Теги: В центре внимания Т ПЛЮС

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