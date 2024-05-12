Голикова: в России снизилось количество женщин репродуктивного возраста

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В России существенно снизилось количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, и эта тенденция будет наблюдаться еще достаточно длительное время, констатировала кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Выступая сегодня на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, она указала, что важно выработать новые меры по поддержке семей, чтобы "переломить" существующие сейчас в обществе репродуктивные установки, пишет Смотрим.

"Потому что женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте", – пояснила Голикова.

В частности, по итогам 2023 года в 41 российском регионе суммарный коэффициент рождаемости оказался ниже среднероссийского. В целом по же по России суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году оказался минимальным за последние 17 лет.

Голикова также напомнила, что уже в этом году 95 миллиардов рублей будут выделены на поддержку в рамках реализации президентского указа о многодетных семьях.

12 мая кандидатуры вице-премьеров и министров, предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным, рассматриваются в профильных комитетах Госдумы.