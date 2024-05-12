Россиянам с 1 июля упростили порядок получения пенсий

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С 1 июля 2024 года у большего числа россиян появится возможность получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячной выплаты, сообщают Финансы Mail.ru.

Внесенные в закон «О накопительной пенсии» (в ред. Федерального закона от 25.12.2023 № 632-ФЗ) изменения предусматривают упрощение порядка определения способа выплаты накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Соответствующие изменения были внесены и в «Правила единовременной выплаты Фондом пенсионного и социального страхования РФ средств пенсионных накоплений застрахованных лицам» постановлением Правительства РФ от 27.03.2024 № 383.

Назначение накопительных пенсий возможно одним из трех способов: единовременной выплатой, срочной ежемесячной выплатой (как правило, сроком на десять лет) и пожизненной ежемесячной выплатой.

С 1 июля тип выплаты будут определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на федеральном уровне. Если размер ежемесячной выплаты составляет десять процентов и менее от величины ПМП, то застрахованному лицу назначается единовременная выплата.

Право на выплату накопительной пенсии возникает у женщин с 55 лет, а у мужчин — с 60 лет, если они были официально трудоустроены до 2014 года и работодатели делали за них отчисления в Социальный фонд, называемый ранее Пенсионным фондом России.