Тольяттинский врач-реабилитолог: «Физическая активность столь же необходима для развития ребенка как хорошее питание и сон»

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С самого рождения ребенка развитие всех физиологических процессов в его организме связано с движением. К ним относятся:



- сенсорное восприятие,

- познание своего тела,

- обучение навыкам крупной и мелкой моторики,

- формирование иммунитета, гармоничное развитие центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.



«Регулярные занятия физкультурой препятствуют возникновению у детей многих распространенных заболеваний, в числе которых — сколиоз, плоскостопие, нарушения осанки, расстройства желудочно-кишечного тракта, — отмечает заведующая отделением реабилитации Тольяттинской городской детской клинической больницы, врач-реабилитолог Ирина Богданова. — Лучше заниматься всей семьей: ребенок всегда хочет быть похожим на своих родителей, и мы можем стать для них положительным примером на всю жизнь. Вместе заниматься физкультурой веселее и полезнее. Кстати, это касается не только упражнений, но и подвижных игр. Если родители готовы поучаствовать в тех же салочках или могут показать, как правильно прыгать через скакалку, у детей такие забавы вызовут больше энтузиазма».



Начинать заниматься физкультурой врач рекомендует постепенно:



- Избегайте резких замечаний.



- Если ребенок не хочет выполнять упражнение, постарайтесь заменить его другим.



- Не забывайте приободрять ребенка даже за незначительные улучшения в исполнении любого упражнения.



- Старайтесь чаще проводить занятия в игровой форме.



«Не нужно превращать занятия физкультурой в соревнование или борьбу за рекорды: ребёнок должен заниматься с удовольствием, не боясь наказания за неправильно выполненное упражнение. Добавить хорошего настроения во время выполнения спортивных упражнений детям поможет весёлая музыка, но главное условие правильных занятий – это, конечно, участие взрослых», — подчеркнула Ирина Богданова.



Занимаясь самостоятельно, необходимо соблюдать определенные правила:

- Систематичность физических нагрузок. Занимайтесь регулярно независимо от времени года.

- Индивидуальность. Учитывайте интересы ребенка, его особенности и состояние здоровья.

- Рациональность. Соблюдайте принцип постепенного увеличения нагрузки, оптимально сочетайте нагрузку с отдыхом.

- Всестороннее физическое развитие. Занятия должны развивать все качества – быстроту, координацию, выносливость, силу, гибкость, ловкость.

- Контроль и самоконтроль. Необходимо сначала проконсультироваться с врачом. Специалист поможет определить наиболее благоприятный для ребенка вид активности, а также научить его самоконтролю.

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