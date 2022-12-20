Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника

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В Тольяттинской городской детской клинической больнице врачи провели подростку несколько сложных операций на позвоночнике. Девочка 13 лет получила серьёзную травму после падения с высоты.

Ребенок сильно повредил позвоночник и ноги – была диагностирована сочетанная травма – взрывной многооскольчатый перелом 12-го позвонка с компрессией спинного мозга и взрывной оскольчатый перелом костей голени обеих нижних конечностей.

Врачи тольяттинской больницы своевременно оказали всю необходимую медицинскую помощь девочке, и это помогло сохранить ей возможность двигаться.

Детские нейрохирурги после обследования провели операцию и извлекли осколки.

«Первый этап операции провели врачи-нейрохирурги нашей детской больницы Тольятти, - рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. - Опасность заключалась в том, что осколки могли повредить спинной мозг, а это привело бы к инвалидизации пациента».

Тольяттинские врачи проконсультировались с главным внештатным детским травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым. Было принято решение проводить вторую операцию. Так как ребенок был нетранспортабельный, врач проводил операцию в детской больнице Тольятти.

«На такой операции необходимо использовать специальные конструкции, которые создают опору для позвоночника, чтобы ребёнок мог в дальнейшем полноценно жить и двигаться. Мы укрепили позвоночник металлофиксатором. Операция прошла успешно», - рассказал Павел Рыжов.

Это уже третья подобная операция, которая выполнена пациентам в тольяттинской больнице.

По вопросу восстановления двигательной функции у девочки специалисты также проконсультировались с коллегами из федерального центра.

«После операции ребенку выполнили рентгенографию. Сдавления спинного мозга не выявлено, позвоночный столб стабилизирован. Мы провели телемедицинскую консультацию с врачами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Совместно приняли решение направить пациента в Санкт-Петербург на пластику позвонка. Девочка была доставлена в медучреждение реанимобилем службы санавиации», - отметил заведующий ортопедическим отделением детской больницы Тольятти Дмитрий Патрикеев.

В настоящее время ребенок проходит специализированное лечение в федеральном медицинском центре.