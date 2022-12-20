Я нашел ошибку
Главные новости:
разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.35
1.74
EUR 70.62
1.84
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника

20 декабря 2022 10:57
376
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника

В Тольяттинской городской детской клинической больнице врачи провели подростку несколько сложных операций на позвоночнике. Девочка 13 лет получила серьёзную травму после падения с высоты.

Ребенок сильно повредил позвоночник и ноги – была диагностирована сочетанная травма – взрывной многооскольчатый перелом 12-го позвонка с компрессией спинного мозга и взрывной оскольчатый перелом костей голени обеих нижних конечностей.

Врачи тольяттинской больницы своевременно оказали всю необходимую медицинскую помощь девочке, и это помогло сохранить ей возможность двигаться.

Детские нейрохирурги после обследования провели операцию и извлекли осколки.

«Первый этап операции провели врачи-нейрохирурги нашей детской больницы Тольятти, - рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. - Опасность заключалась в том, что осколки могли повредить спинной мозг, а это привело бы к инвалидизации пациента».

Тольяттинские врачи проконсультировались с главным внештатным детским травматологом-ортопедом министерства здравоохранения Самарской области Павлом Рыжовым. Было принято решение проводить вторую операцию. Так как ребенок был нетранспортабельный, врач проводил операцию в детской больнице Тольятти.

«На такой операции необходимо использовать специальные конструкции, которые создают опору для позвоночника, чтобы ребёнок мог в дальнейшем полноценно жить и двигаться. Мы укрепили позвоночник металлофиксатором. Операция прошла успешно», - рассказал Павел Рыжов.

Это уже третья подобная операция, которая выполнена пациентам в тольяттинской больнице.

По вопросу восстановления двигательной функции у девочки специалисты также проконсультировались с коллегами из федерального центра.

«После операции ребенку выполнили рентгенографию. Сдавления спинного мозга не выявлено, позвоночный столб стабилизирован. Мы провели телемедицинскую консультацию с врачами Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Совместно приняли решение направить пациента в Санкт-Петербург на пластику позвонка. Девочка была доставлена в медучреждение реанимобилем службы санавиации», - отметил заведующий ортопедическим отделением детской больницы Тольятти Дмитрий Патрикеев.

В настоящее время ребенок проходит специализированное лечение в федеральном медицинском центре.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
20 декабря 2022  11:17
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
86
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
20 декабря 2022  10:57
Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
376
Ольга Сазонова рассказала, сколько овощей необходимо потреблять каждый день.
19 декабря 2022  17:05
Главный диетолог региона: как употреблять овощи с максимальной пользой для здоровья
513
Выбор стоматологии в Москве
19 декабря 2022  08:40
Выбор стоматологии в Москве
174
Употребление алкоголя при ОРВИ может снизить эффективность иммунного ответа, что повысит риск тяжелого течения заболевания.
18 декабря 2022  20:34
Врач: употребление алкоголя при ОРВИ негативно влияет на течение заболевания
574
В Самаре заболели 119 человек.
18 декабря 2022  17:21
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
554
Информация о травмпунктах.
18 декабря 2022  16:38
Минздрав СО: правила, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм
572
В Центре социального обслуживания населения Северного округа прошла конференция «Помогая другим - помогаем себе!».
17 декабря 2022  16:51
Программы укрепления здоровья активно внедряют в организациях соцобслуживания населения региона
1710
По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир.
16 декабря 2022  22:02
Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, снижающих риск сердечного приступа
961
Организму неважно, как будет введен антиген вируса.
16 декабря 2022  18:21
Врач-инфекционист оценила эффективность разрабатываемой съедобной вакцины от гриппа
794
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
2637
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
14267
Весь список
В центре внимания
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
359
В Самаре из-за погоды не работают катки
19 декабря 2022  13:09
В Самаре из-за погоды не работают катки
350
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
19 декабря 2022  11:51
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
765
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
18 декабря 2022  13:21
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
626
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
783
Весь список