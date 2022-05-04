Я нашел ошибку
Главные новости:
В России пока не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю
В России пока не планируют переходить на четырехдневную рабочую неделю
Терапевт назвал необходимые в аптечке лекарства в майские праздники
Терапевт назвал необходимые в майские праздники лекарства в аптечке
Зоран Миланович выразил неуверенность в том, что сможет повлиять на ситуацию, если приглашение будет направлено на более низком политическом уровне.
Президент Хорватии Зоран Миланович намерен заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
4 мая на площади Куйбышева пройдет еще одна репетиция, а 7 мая состоится генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов и техники. 
В Самаре прошла первая репетиция военного парада
Еще один человек - с тяжелыми травмами.
Пожара в Мытищах: трое погибли, 15 человек отравились угарным газом
Конкурс пройдет в Турине с 10 по 14 мая.
Россияне не смогут отдать голоса за участников песенного конкурса "Евровидение"
Состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею футбольного клуба «Крылья Советов».
6 мая «Крылья Советов» отметят 80-летний юбилей клуба двумя матчами на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Беседа продолжалась более двух часов.
Макрон и Путин провели телефонный разговор
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Терапевт назвал необходимые в майские праздники лекарства в аптечке

4 мая 2022 09:06
98
Терапевт назвал необходимые в аптечке лекарства в майские праздники

Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью телеканалу «Москва 24» назвал лекарства, которые необходимо иметь в аптечке в период майских праздников. В список нужных медикаментов врач включил средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления.

Препараты для регидратации помогают восполнить потерю электролитов при расстройстве желудка, пояснил Хухрев. Недостаток этого вещества приводит к слабости, боли в мышцах и тошноте у отравившегося пациента. «Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что все остальное терпит, а это требует восполнения», — подчеркнул врач.

В период пробуждения насекомых полезно иметь под рукой лекарства от аллергии, добавил медик. Они помогут снять неприятные симптомы при укусе, рассказал медик. Кроме того, Хухрев порекомендовал иметь в аптечке обезболивающие препараты, пластыри, бинты, зеленку, а также средство от ожогов, пишет Мослента..

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Терапевт назвал необходимые в аптечке лекарства в майские праздники
4 мая 2022  09:06
Терапевт назвал необходимые в майские праздники лекарства в аптечке
98
Самарских аллергиков ждут неприятности
3 мая 2022  13:11
Самарских аллергиков ждут неприятности
646
Врач рассказала об опасности пониженного давления
1 мая 2022  13:55
Врач рассказала об опасности пониженного давления
981
Основные объемы оказания плановой медицинской помощи в России восстановят после 12 мая
30 апреля 2022  11:17
Основные объемы оказания плановой медпомощи в России восстановят после 12 мая
904
Россиянам дали советы по проведению застолий на майских праздниках
30 апреля 2022  10:01
Россиянам дали советы по проведению застолий на майских праздниках
882
В ведомстве также рекомендовали территориальным управлениям определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации от холеры.
29 апреля 2022  19:08
Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры
1163
Жители Самарского региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь
29 апреля 2022  11:22
Жители Самарского региона в майские праздники смогут получить необходимую медпомощь
820
В Самарской области цены на лекарства снова поменяют
29 апреля 2022  10:20
В Самарской области цены на лекарства снова поменяют
793
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств
29 апреля 2022  09:09
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных лекарств
806
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
28 апреля 2022  10:53
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
1056
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
7290
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
в Самаре стартовали дачные перевозки
2 мая 2022  13:14
В Самаре стартовали дачные перевозки
851
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
2 мая 2022  09:15
В Самаре отметили День весны и труда: ФОТО
862
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
1191
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
900
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
921
Весь список