Терапевт назвал необходимые в майские праздники лекарства в аптечке

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Врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью телеканалу «Москва 24» назвал лекарства, которые необходимо иметь в аптечке в период майских праздников. В список нужных медикаментов врач включил средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления.

Препараты для регидратации помогают восполнить потерю электролитов при расстройстве желудка, пояснил Хухрев. Недостаток этого вещества приводит к слабости, боли в мышцах и тошноте у отравившегося пациента. «Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что все остальное терпит, а это требует восполнения», — подчеркнул врач.

В период пробуждения насекомых полезно иметь под рукой лекарства от аллергии, добавил медик. Они помогут снять неприятные симптомы при укусе, рассказал медик. Кроме того, Хухрев порекомендовал иметь в аптечке обезболивающие препараты, пластыри, бинты, зеленку, а также средство от ожогов, пишет Мослента..