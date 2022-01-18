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Терапевт дал советы по питанию для укрепления иммунитета

18 января 2022 11:51
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Терапевт дал советы по питанию для укрепления иммунитета

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, как следует питаться, чтобы укрепить иммунитет.

В беседе с Общественной службой новостей специалист рассказал, что в рацион следует включить рыбу, печень, говядину, яйца, способствующие уменьшению воспалительных реакций в легких. Кроме того, нелишним будет добавить в рацион миндаль, орехи, тыквенные семечки, в которых содержатся жирные кислоты.

Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах с пробиотиками, отмечает телеканал «360».

Помимо этого врач посоветовал есть имбирь, чеснок, овощи, картофель и ягоды. Также важно соблюдать питьевой режим, пишет RT.

В период заболевания терапевт призвал исключить из рациона колбасу, шоколад и кофе, поскольку они способствуют угнетению иммунной системы и снижают сопротивляемость организма. Также категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, пишет Pravda.Ru.

При этом добавление в рацион данных продуктов может требовать консультации специалиста.

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