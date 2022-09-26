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Сызранскую центральную городскую больницу возглавил новый главный врач - Вера Лиходедова

26 сентября 2022 21:19
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Стаж работы Веры Лиходедовой в системе здравоохранения составляет более 22 лет, в том числе руководящей работы — более 5 лет.

Сегодня заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин встретился с коллективом Сызранской центральной городской больницы и представил медицинским работникам нового главного врача учреждения. На должность главного врача Сызранской ЦГБ назначена Вера Лиходедова, которая до этого была руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области.

Вера Александровна в 2000 году окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а затем ординатуру и аспирантуру по специальности «Акушерство и гинекология».

15 лет Вера Александровна работала в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина врачом-акушером-гинекологом, заведующим акушерским обсервационным отделением.

Почти пять лет Вера Александровна трудилась в министерстве здравоохранения Самарской области на должности главного консультанта управления организации медицинской помощи женщинам и детям департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения, затем – руководителя управления организации скорой и специализированной медицинской помощи департамента организации медицинской помощи населению.

Стаж работы Веры Лиходедовой в системе здравоохранения составляет более 22 лет, в том числе руководящей работы — более 5 лет. Вера Александровна — кандидат медицинских наук.

Представляя коллективу больницы нового главного врача, Денис Бутолин подчеркнул, что вся профессиональная жизнь Веры Александровны связана с медициной.

 «Она замечательный человек, высококвалифицированный и образованный специалист, отзывчивый коллега, — отметил Денис Сергеевич. – Уверен, опыт Веры Александровны поможет и далее развиваться учреждению и здравоохранению Сызрани».

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Стаж работы Веры Лиходедовой в системе здравоохранения составляет более 22 лет, в том числе руководящей работы — более 5 лет.
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