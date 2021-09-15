Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 сентября в регионе подтверждены 473 случая новой коронавирусной инфекции:

- 182 в г. Самара

- 92 в г. Тольятти

- 23 в г.Новокуйбышевск

- 15 в Волжском районе

- 13 в г. Сызрань

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 9 в г. Отрадный

- 9 в г. Чапаевск

- 7 в Приволжском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Елховском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе



442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 97115 случаев коронавируса.



Скончались 3571 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 62, 78 лет, женщины 69, 79, 82, 84, 91 год, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 66, 69 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 62 года, женщина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 71, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщина 41 год, страдавшая заболеваниями печени, почек, инфекционным заболеванием;

женщина 71 год, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 41 год, страдавший заболеванием органов дыхания, инфекционным заболеванием;

мужчина 70 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 71 год, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 91 год.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 111,84, по стране - 133,59.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,71.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9092, нарастающим итогом 3471211.

Фото из открытых источников