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Стало известно, где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 сентября 2021 15:19
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В Самаре заболели 182 человека.

15 сентября в регионе подтверждены 473 случая новой коронавирусной инфекции:

- 182 в г. Самара
- 92 в г. Тольятти
- 23 в г.Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 13 в г. Сызрань
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 9 в г. Отрадный
- 9 в г. Чапаевск
- 7 в Приволжском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Елховском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе

442 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 97115 случаев коронавируса.

Скончались 3571 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 62, 78 лет, женщины 69, 79, 82, 84, 91 год, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 66, 69 лет, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 62 года, женщина 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 71, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщина 41 год, страдавшая заболеваниями печени, почек, инфекционным заболеванием;
женщина 71 год, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 41 год, страдавший заболеванием органов дыхания, инфекционным заболеванием;
мужчина 70 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 71 год, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 91 год.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 111,84, по стране - 133,59.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,71.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9092, нарастающим итогом 3471211.

 

Фото из открытых источников

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