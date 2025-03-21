Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея

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Заведующий клиническим отделом Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Антон Гранкин и врач-анестезиолог-реаниматолог Евгений Михеев провели классный час на тему: "Оказание первой помощи: правила наложения повязок и жгута. Базовая сердечно-легочная реанимация" для 17 учеников седьмого класса технического лицея имени С. П. Королева.

«Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи необходимо всем: специалистам различных профессий, а также детям средней или старшей школы. Когда они вырастут, то будут подготовленными к различным ситуациям», - рассказал заведующий клиническим отделом Антон Гранкин.

В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.

«Со стороны все казалось легко, а когда мы сами начали повторять - это было очень сложно, но интересно. Когда я вырасту, то уже буду знать, как оказать необходимую помощь человеку в трудной ситуации», - поделился своими впечатлениями ученик седьмого класса Михаил.

Кроме того, на базе центра обучение проводится по целому ряду образовательных программ, в том числе:

"Оказание первой помощи"

"Базовая сердечно-легочная реанимация"

"Оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях и угрожающих жизни состояниях" и т.д.

Специалисты центра также проводят обучение преподавателей дошкольных, школьных, средних специальных и высших образовательных учреждений, инструкторов по обучению работников трудовых коллективов оказанию первой помощи, водителей автотранспортных средств, волонтеров и всех желающих. Преподаватели имеют большой врачебный опыт, а также практический опыт работы при ликвидации медико-санитарных последствий в чрезвычайных ситуациях. С целью улучшения усвоения материла и качественной отработки практических навыков первой помощи обучение проводится только в очном формате на базе центра.

Для записи на курсы и уточнения информации по образовательным программам можно обращаться по телефонам (846)2257133 (доб.131), (846)225-73-30.

Фото: минздрав СО