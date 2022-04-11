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Специалисты Приволжской ЦРБ приобрели жилье на льготных условиях

11 апреля 2022 15:46
116
Они получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.

Специалисты Приволжской центральной районной больницы получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.

По поручению Дмитрия Азарова в регионе с 2021 года реализуется новая мера социальной поддержки медицинских работников. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.

Выплаты уже получили 29 медицинских работников, в том числе специалисты Приволжской больницы — участковый врач-педиатр и медицинская сестра.

«Я родилась здесь, в селе Приволжье, — рассказала медицинская сестра Валентина Мартынова. — В 1999 году окончила Безенчукское медучилище и осталась на родной земле, трудоустроилась в отделение скорой медицинской помощи Приволжской районной больницы, где работаю по сей день. В работе медицинской сестры меня еще во время обучения привлекала возможность оказывать неотложную и экстренную помощь. С каждым годом я совершенствую свои навыки, расширяю круг профессиональных знаний. Благодаря новым мерам социальной поддержки я смогла приобрести квартиру, что стало отличным подспорьем для нашей семьи».

С 2021 года в Самарской области также реализуется другая мера социальной поддержки медработников, направленная на улучшение жилищных условий. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 35 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита. Выплаты уже получили два специалиста Приволжской больницы, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:     pixabay

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