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Специалисты обсудили развитие фтизиатрической службы Самарской области

2 сентября 2022 19:53
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Армен Бенян посетил  с рабочим визитом стационарное отделение №1 Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил  с рабочим визитом подразделение Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова ― стационарное отделение №1. Руководитель ведомства обсудил с главным врачом учреждения Марией Кабаевой и медицинскими работниками развитие фтизиатрической службы региона.

Областной противотуберкулезный диспансер представлен 13 подразделениями в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево и Отрадном ― стационарными, амбулаторными подразделениями для детей и взрослых, детским санаторно-курортным отделением. Всего развернуто 875 круглосуточных коек и 185 коек в дневных стационарах и стационарах на дому.

В стационарном отделении №1 в Самаре имеется 105 коек, из них 80 хирургических. Здесь же расположены аптека, бактериологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновский кабинет.

«Развитие противотуберкулезной службы требует  нашего особого внимания,― отметил Армен Бенян. — Руководству диспансера поручил в ближайшее  время представить аналитическую информацию о парке медицинского оборудования, имеющихся проблемных вопросах, чтобы совместно со специалистами  министерства рассмотреть  пути   улучшения материально-технической базы учреждения».

В рамках визита министр  осмотрел территорию отделения и обсудил с сотрудниками вопросы  работы диспансера,  его обеспеченности медицинскими кадрами. Также Армен Бенян передал слова благодарности всем сотрудникам службы за работу, оказание социально значимой медицинской помощи жителям региона.

 

Фото:   минздрав СО

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