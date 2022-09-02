Специалисты обсудили развитие фтизиатрической службы Самарской области

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом подразделение Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В. Постникова ― стационарное отделение №1. Руководитель ведомства обсудил с главным врачом учреждения Марией Кабаевой и медицинскими работниками развитие фтизиатрической службы региона.

Областной противотуберкулезный диспансер представлен 13 подразделениями в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево и Отрадном ― стационарными, амбулаторными подразделениями для детей и взрослых, детским санаторно-курортным отделением. Всего развернуто 875 круглосуточных коек и 185 коек в дневных стационарах и стационарах на дому.

В стационарном отделении №1 в Самаре имеется 105 коек, из них 80 хирургических. Здесь же расположены аптека, бактериологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория, рентгеновский кабинет.

«Развитие противотуберкулезной службы требует нашего особого внимания,― отметил Армен Бенян. — Руководству диспансера поручил в ближайшее время представить аналитическую информацию о парке медицинского оборудования, имеющихся проблемных вопросах, чтобы совместно со специалистами министерства рассмотреть пути улучшения материально-технической базы учреждения».

В рамках визита министр осмотрел территорию отделения и обсудил с сотрудниками вопросы работы диспансера, его обеспеченности медицинскими кадрами. Также Армен Бенян передал слова благодарности всем сотрудникам службы за работу, оказание социально значимой медицинской помощи жителям региона.

Фото: минздрав СО