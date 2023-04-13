Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместитель Председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина и специалисты министерства встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.



Исполняющий обязанности главного врача учреждения Раймонд Чернуха представил доклад о перспективах и промежуточных итогах развития областной станции за последние 2 года.



В конце 2022 года в регионе завершилась централизация системы оказания скорой медицинской помощи, в ходе которой специализированные отделения центральных районных больниц в Приволжском, Хворостянском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском районах стали подразделениями областной станции.



«В результате объединения внедрены единые стандарты оказания скорой медицинской помощи и организации медицинской эвакуации, единые подходы к обучению сотрудников. По целому ряду показателей повысилась оперативность оказания скорой медицинской помощи, — отметил Раймонд Чернуха. — Расширены возможности гибкого реагирования системы на возможные изменения. Налажено взаимодействие оперативно-диспетчерского отдела с отделениями неотложной помощи поликлиник, областным центром медицины катастроф, а также с отделением экстренной и плановой консультативной помощи областной клинической больницы имени В.Д. Середавина».



Единый диспетчерский центр обеспечивает централизованный прием обращений со всех районов обслуживания и управление бригадами скорой медицинской помощи. С 2021 года на станции внедрена новая информационная система приема вызовов и управления выездными бригадами — «ГИТ-платформа». Это позволило оптимизировать управление ресурсами и в первую очередь сократить время обработки вызовов. Ведется постоянный онлайн-мониторинг за ходом и сроками доезда медицинской бригады.



Приоритетные направления развития станции — привлечение и поддержка специалистов, организация профессионального развития сотрудников. За последний год 21 фельдшер и врач воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива учреждения.



Сегодня на областной станции скорой медпомощи работают 520 сотрудников. Для совершенствования работы экстренной службы и увеличения бригад проводится постоянная работа по привлечению новых кадров.



В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.



«Качество подготовки специалистов, оснащенность бригад, организация работы с вызовами в едином информационном пространстве определяют результативность работы службы, — отметил Армен Бенян. — Сегодня укрепление и совершенствование работы службы скорой помощи — одно из главных направлений развития здравоохранения. Благодаря федеральной поддержке и работе правительства региона бригады скорой помощи обеспечены автомобилями сроком эксплуатации до 5 лет. Меры социальной поддержки медицинских работников помогают привлекать на станцию новых сотрудников и закреплять их в системе. Также с этого года по постановлению Правительства РФ сотрудники станций скорой помощи ежемесячно получают специальную социальную выплату».

Фото: минздрав СО