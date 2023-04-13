Я нашел ошибку
Главные новости:
Обзорная экскурсия по городу — это отличный вариант провести время с близкими и родными, показать город гостям города, школьникам и студентам.
Возобновляются экскурсии по Самаре на автобусе-кабриолете
Отдельной частью выставки стали уникальные материалы, переданные лично Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко.
В Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре открылась новая выставка «Мы были первыми!»
Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия продолжается.
В Самаре подросток, ударивший ножом своего одноклассника, отправлен под домашний арест
В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.
Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.
Наибольшее их количество зарегистрировано в Ставропольском районе - 8 пожаров на общей площади 0,158 га.
За минувшие сутки в Самарской области из-за пала сухой травы произошло 56 пожаров
Объявлен желтый уровень опасности.
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 
Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"
Обсудят несколько вариантов модернизации учреждения и реализуют проект по созданию нового объекта на территории здравницы.
Сбербанк и «Сергиевские минеральные воды» заключили cоглашение о сотрудничестве
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.09
-0.09
EUR 89.76
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре назовут победителей X Международного музыкального конкурса-фестиваля им. Савелия Орлова
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.

13 апреля 2023 15:08
96
В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, заместитель Председателя Самарской Губернской Думы Алексей Лескин, председатель Самарской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина и специалисты министерства встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.

Исполняющий обязанности главного врача учреждения Раймонд Чернуха представил доклад о перспективах и промежуточных итогах развития областной станции за последние 2 года.

В конце 2022 года в регионе завершилась централизация системы оказания скорой медицинской помощи, в ходе которой специализированные отделения центральных районных больниц в Приволжском, Хворостянском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском районах стали подразделениями областной станции.

 «В результате объединения внедрены единые стандарты оказания скорой медицинской помощи и организации медицинской эвакуации, единые подходы к обучению сотрудников. По целому ряду показателей повысилась оперативность оказания скорой медицинской помощи, — отметил Раймонд Чернуха. — Расширены возможности гибкого реагирования системы на возможные изменения. Налажено взаимодействие оперативно-диспетчерского отдела с отделениями неотложной помощи поликлиник, областным центром медицины катастроф, а также с отделением экстренной и плановой консультативной помощи областной клинической больницы имени В.Д. Середавина».

Единый диспетчерский центр обеспечивает централизованный прием обращений со всех районов обслуживания и управление бригадами скорой медицинской помощи. С 2021 года на станции внедрена новая информационная система приема вызовов и управления выездными бригадами — «ГИТ-платформа». Это позволило оптимизировать управление ресурсами и в первую очередь сократить время обработки вызовов. Ведется постоянный онлайн-мониторинг за ходом и сроками доезда медицинской бригады.

Приоритетные направления развития станции — привлечение и поддержка специалистов, организация профессионального развития сотрудников. За последний год 21 фельдшер и врач воспользовались мерами социальной поддержки и стали частью коллектива учреждения.

Сегодня на областной станции скорой медпомощи работают 520 сотрудников. Для совершенствования работы экстренной службы и увеличения бригад проводится постоянная работа по привлечению новых кадров.

В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.

 «Качество подготовки специалистов, оснащенность бригад, организация работы с вызовами в едином информационном пространстве определяют результативность работы службы, — отметил Армен Бенян. — Сегодня укрепление и совершенствование работы службы скорой помощи — одно из главных направлений развития здравоохранения. Благодаря федеральной поддержке и работе правительства региона бригады скорой помощи обеспечены автомобилями сроком эксплуатации до 5 лет. Меры социальной поддержки медицинских работников помогают привлекать на станцию новых сотрудников и закреплять их в системе. Также с этого года по постановлению Правительства РФ сотрудники станций скорой помощи ежемесячно получают специальную социальную выплату».

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В рамках встречи специалисты ответили на вопросы сотрудников об условиях работы, в том числе о начислении заработной платы.
13 апреля 2023  15:08
Специалисты минздрава СО встретились с коллективом областной станции скорой медицинской помощи.
96
Самой надежной защитой от кори является вакцинация. 
13 апреля 2023  14:39
Врач Клиник СамГМУ: "Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения"
123
Росздравнадзор: датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года
13 апреля 2023  09:56
Датский препарат от диабета перестанут поставлять в Россию с 2024 года
178
С начала года фельдшеры и врачи общей практики выполнили на новых машинах более 700 выездов к пациентам.
12 апреля 2023  16:55
Медработники в отдаленных селах Кошкинского района оказывают помощь жителям на новом автотранспорте
437
Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины.
12 апреля 2023  16:44
Состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области
421
Упражнения на равновесие, богатый кальцием рацион, комплексный подход к сбережению здоровья.
12 апреля 2023  14:41
Минздрав СО: рекомендации врача по медицинской профилактике для людей старшего возраста
384
 По национальному проекту «Здравоохранение» в Отрадном обновляются две городские поликлиники.
11 апреля 2023  21:13
Замминистра СО Асланбек Майрамукаев проконтролировал ход ремонта в отделениях Отрадненской городской больницы
542
Об этом рассказывает главный внештатный специалист по дошкольно-школьной медицине министерства здравоохранения Самарской области Инна Шадрина.
11 апреля 2023  14:20
Как формировать культуру питания в семье и почему это важно для будущего ребёнка
563
Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка
11 апреля 2023  09:34
Аллергия или вирус? – аллерголог-иммунолог рассказала, как определить причину насморка
471
В местном офисе врача общей практики выполняется капитальный ремонт по национальному проекту «Здравоохранение».
10 апреля 2023  21:13
В поселке Прибой Безенчукского района обновляется офис врача общей практики
726
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6307
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17858
Весь список
В центре внимания
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023  12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
151
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
13 апреля 2023  10:57
Более 130 работодателей представят свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Самарской области
189
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
13 апреля 2023  10:33
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня!
179
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023  16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
443
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023  15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
1604
Весь список