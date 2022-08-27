Специалисты Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом

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Специалисты Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России посетили Самарскую область с рабочим визитом.

Делегация совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской области посетила медицинские организации региона, в том числе Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина, Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарский областной клинический кардиологический диспансер имени В.П. Полякова, Самарскую городскую поликлинику №1, Тольяттинскую городскую клиническую больницу №1, Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5, центральные районные больницы, в которых ознакомились с организацией работы в медицинских информационных системах на местах.



По результатам выездов в региональном министерстве здравоохранения прошло итоговое совещание под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. В совещании приняли участие руководитель Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России Ирина Радюк, эксперт Минздрава России по вертикально-интегрированным медицинским информационным системам Инна Ашенбреннер, сотрудники отдела координации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в субъектах Российской Федерации Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России Анатолий Шишкин и Анна Юшкова, заместители министра здравоохранения Самарской области, представители Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра и представители разработчика централизованной информационной системы - акционерного общества «БАРС Груп».



На совещании были обозначены имеющиеся сложности внедрения медицинских информационных систем в повседневную деятельность медицинских организаций, обозначены точки роста по организации процессов оказания медицинской помощи с применением цифровых технологий, определены задачи, которые необходимо решить в целях цифровой трансформации отрасли здравоохранения, включая завершение интеграции централизованных подсистем регионального уровня, поэтапный переход на электронный медицинский документооборот при работе медработников в единой медицинской информационной системе региона, повышение скорости и удобства работы медицинских специалистов в информационных системах. Особое внимание эксперты уделили вопросу организации работы службы родовспоможения, онкологической службы и лабораторной диагностики с применением информационных технологий.





Фото: минздрав СО