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Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую городскую больницу №7 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование установлено в специально подготовленном помещении на первом этаже.Врачи приступили к работе на новом оборудовании в конце прошлого года.

«Специалисты проводят рентгенологические исследования рядом с кабинетом травматолога и фильтр-боксом, что особенно важно при проведении экстренной диагностики. Современное оборудование незаменимо при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявления заболеваний лёгких и эндоскопических исследований желудка и кишечника. Наша задача – максимально приблизить медпомощь к месту жительства с учетом потребностей всех групп населения. Проект по модернизации первичной медико-санитарной помощи позволяет заменить оборудование на новое современное и повысить качество оказания медицинской помощи", - отметила главный врач Анна Дубасова.

Все результаты исследований находятся в архиве цифровых изображений. Это позволяет при необходимости получить консультацию специалистов из других медучреждений.

В Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Мероприятия по улучшению условий работы амбулаторного звена включены в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО