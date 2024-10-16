Современная УЗИ-диагностика стала доступнее для жителей Шигонского района

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В Шигонскую центральную районную больницу поставлен современный УЗИ-аппарат. Он приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение».



Это переносное оборудование, которое позволяет проводить исследования маломобильным пациентам на дому и тем, кто проживает в отдаленных населенных пунктах, в подразделениях больницы. На новом оборудовании выполнено порядка 740 исследований.



«Современное ультразвуковое оборудование позволяет своевременно и эффективно диагностировать заболевания, а также повышает качество и доступность медпомощи для всех жителей района, - рассказал главный врач Шигонской больницы Александр Суханов. - Аппарат обладает высокой мощностью и функциональностью. Благодаря своей компактности, он легко транспортируется, что позволяет выполнять исследования как в стационарных и в амбулаторных условиях, так и на дому».



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: минздрав СО