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Снег и гололед: рекомендации травматолога больницы Пирогова

Заведующий травматологическим отделением №4 Самарской городской клинической больницы №1 им Н.И. Пирогова — врач-травматолог-ортопед, врач высшей категории, к.м.н. Иван Олегович Гранкин:

"В зимний период неизбежно возрастает количество травм, которые связаны с выпадением снега и образованием гололеда. В это время важно соблюдать несколько правил, которые могут помочь вам сохранить здоровье и избежать падений и травм.

Обувь для зимы должна быть удобной, устойчивой, с ребристой подошвой. Женщинам лучше отказаться от высоких каблуков.

Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.

Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться просить о помощи.

Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот.

В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости.

Активно отдыхать рекомендуется на специально оборудованных катках и трассах.

От активного отдыха необходимо отказаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения, даже если человек выпил немного, как раз эта «храбрость» и может сыграть злую шутку и даже погубить.

Если вы решили устроить фейерверк или стоите рядом с пиротехническими изделиями, чтобы увидеть салют, соблюдайте все необходимые меры безопасности".

Фото: pixabay