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Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области

6 апреля 2021 13:22
179
Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 6 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:

  • - 45 в г. Самара
  • - 63 в г. Тольятти
  • - 22 в г. Сызрань
  • - 7 в Ставропольском районе
  • - 7 в Нефтегорском районе
  • - 7 в г. Новокуйбышевск
  • - 7 в Волжском районе
  • - 6 в Красноярском районе
  • - 4 в Кинель-Черкасском районе
  • - 4 в Большеглушицком районе
  • - 4 в Сызранском районе
  • - 3 в Сергиевском районе
  • - 3 в г. Чапаевск
  • - 2 в Большечерниговском районе
  • - 2 в Камышлинском районе
  • - 2 в Шенталинском районе
  • - 2 в Исаклинском районе
  • - 2 в г. Октябрьск
  • - 2 в г. Кинель
  • - 1 в Красноармейском районе
  • - 1 в Алексеевском районе
  • - 1 в Клявлинском районе
  • - 1 в Кошкинском районе
  • - 1 в Пестравском районе
  • - 1 в Шигонском районе
  • - 1 в г. Жигулевск

182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56933 случая коронавируса.

Выздоровели за сутки 203 человека.

Скончались 1156 человек (нарастающим итогом), в том числе 10 за сутки. Это:
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, женщина 75 лет;
женщина 66 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 66, 68, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек;
​ ​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,2, по стране - 69,25.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 2,19.

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