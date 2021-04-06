Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 6 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:

- 45 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 22 в г. Сызрань

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в Волжском районе

- 6 в Красноярском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Жигулевск

182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56933 случая коронавируса.

Выздоровели за сутки 203 человека.



Скончались 1156 человек (нарастающим итогом), в том числе 10 за сутки. Это:

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;

мужчина 50 лет, женщина 75 лет;

женщина 66 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 66, 68, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек;

​ ​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,2, по стране - 69,25.

Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 2,19.