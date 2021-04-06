Смертность по-прежнему высокая: еще 10 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 6 апреля в регионе подтвержден 201 случай новой коронавирусной инфекции:
182 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 19 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 56933 случая коронавируса.
Выздоровели за сутки 203 человека.
Скончались 1156 человек (нарастающим итогом), в том числе 10 за сутки. Это:
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, женщина 75 лет;
женщина 66 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 66, 68, 74, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 36,2, по стране - 69,25.
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 2,19.