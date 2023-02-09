Ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная

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На сегодняшний день ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в России стабильная. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о сильном дефиците некоторых препаратов.

По его словам, в прошлом году в гражданский оборот было введено порядка шести миллиардов упаковок лекарств, что соответствует показателям прошлых лет, передает ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что эпизоды отсутствия некоторых наименований препаратов носят, как правило, кратковременный характер. Кроме того, добавил он, на рынке присутствуют аналогичные лекарства с тем же действующим веществом, не уступающие по своей терапевтической эффективности.Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов