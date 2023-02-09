Я нашел ошибку
Главные новости:
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
Ученые Самарский политеха выступили в «Лиге лекторов»
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
В России предложили ввести новый налоговый вычет для студентов
Job offer используют 4 из 10 компаний в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Стали известны даты и программа фестиваля "Архитектурное наследие" в Самаре
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
Запуск «Союза-2» с Байконура дал старт пусковой кампании РКЦ «Прогресс» 2023 года
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
В Самарской области льготники в феврале 2023 года получат повышенные выплаты
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.58
0.69
EUR 76.83
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная

9 февраля 2023 12:30
111
Ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная

На сегодняшний день ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в России стабильная. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о сильном дефиците некоторых препаратов.

По его словам, в прошлом году в гражданский оборот было введено порядка шести миллиардов упаковок лекарств, что соответствует показателям прошлых лет, передает ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что эпизоды отсутствия некоторых наименований препаратов носят, как правило, кратковременный характер. Кроме того, добавил он, на рынке присутствуют аналогичные лекарства с тем же действующим веществом, не уступающие по своей терапевтической эффективности.Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
9 февраля 2023  13:38
В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения
25
Ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная
9 февраля 2023  12:30
Ситуация с производством и поставками лекарств в России стабильная
111
Специалисты ведут прием пациентов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Саперкино, Самсоновка, Малое Ишуткино.
8 февраля 2023  14:43
Коллектив Исаклинской ЦРБ пополнили три участника программы «Земский фельдшер»
460
Сейчас более 400 жителей получают здесь первичную и неотложную помощь, проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, люди с хроническими заболеваниями, будущие мамы — диспансерное наблюдение.
8 февраля 2023  14:30
Жители села Тяглое Озеро Пестравского района получают медицинскую помощь в новом ФАПе.
451
В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
8 февраля 2023  14:02
В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
461
В Самаре за сутки заболели 111 человек, в Тольятти - 238.
7 февраля 2023  22:42
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
588
Автомобили отправились в больницы и поликлиники Самары, а также в Хворостянскую, Волжскую, Шенталинскую, Чапаевскую и Кинельскую городские и районные больницы.
7 февраля 2023  20:19
Армен Бенян по поручению Дмитрия Азарова передал медучреждениям ключи от 21 нового автомобиля неотложной помощи
665
Врач челюстно-лицевой хирург призвал жителей проходить профосмотры для ранней диагностики рака.
7 февраля 2023  15:24
Самарский врач: «Более половины опухолей полости рта выявляются в запущенной стадии»
585
Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%
7 февраля 2023  12:16
Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%
425
В Самаре за сутки заболели 164 человека, в Тольятти – 217.
6 февраля 2023  21:34
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 6 февраля
690
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4284
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15898
Весь список
В центре внимания
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
60
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
148
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
9 февраля 2023  10:15
В Самаре за сохранностью дорог, отремонтированных на средства нацпроекта, организован контроль
134
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
8 февраля 2023  09:51
Свое родное: в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерской продукции
628
Ключевыми вопросами для обсуждения стали реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также программа модернизации первичного звена отрасли. 
7 февраля 2023  21:51
«Главная цель – здоровье наших земляков»: губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по развитию региональной системы здравоохранения
2650
Весь список