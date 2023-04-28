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Школа «Стома Вместе» пройдет в Самаре 29 апреля

28 апреля 2023 14:59
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Проект направлен на всех людей, которые сталкиваются с проблемами стомированных.

29 апреля 2023 года с 14.00 до 16.00 в общественном центре «Сбера» (Самара, ул. Вилоновская, 13) пройдет Школа «Стома Вместе». На информационной встрече участникам расскажут о проблемах стомированных пациентов и обучат основам жизни со стомой. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

 Участникам встречи расскажут как получить технические средства реабилитации с дополнительными параметрами, о прохождении комиссии МСЭ и подаче заявления в СФР. На мастер-классе научат ухаживать за кожей вокруг стомы и подскажут как выбирать средства для гигиены.

Одним из спикеров встречи станет Наталья Александровна Рябуха, заместитель начальника - главный специалист по реабилитации инвалидов ФКУ ГБ МСЭ по Самарской области.

Идея проекта «Школа «Стома Вместе» состоит в том, чтобы улучшить социальную реабилитацию людей со стомой, способствовать их интеграции в общество и адаптации к новым условиям жизни. 

Проект направлен на всех людей, которые сталкиваются с проблемами стомированных: врачи, сотрудники ЦСО, МСЭ, младший медицинский персонал, сами стомированные и их близкие, социальные работники, медики-волонтеры.

В Самаре школы для стомированных проводятся с 2012 года, каждый раз специалисты различных ведомств отвечают на вопросы, которые требуют уточнений и решений в повседневной жизни стомированных. Поэтому проведение школ необходимо для того, чтобы происходил обмен информацией и опытом.

Организаторы подчеркивают, что проведение школ помогает стомированным найти единомышленников, специалистов, занимающихся проблемами стомированных, и объединить усилия. Тем самым пациенты понимают, что со стомой можно жить полноценно.

«Многие пациенты после операции испытывают стеснение и начинают замыкаться. Порой неспособность адаптироваться к новой жизни со стомой приводит к самым тяжелы последствиям, - говорит директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Стома Вместе» Татьяна Борисова. - Мы приглашаем всех, кого волнуют проблемы стомированных! На встречах вы сможете задать интересующие вопросы, получать полезные советы и консультации специалистов, обменяться опытом с такими же людьми, ознакомиться с необходимой литературой».

 

Фото:   ru.freepik.com

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