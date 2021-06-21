Сегодня в регионе выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции

132

21 июня в регионе подтверждено 76 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 30 в г. Самара

- 18 в г. Тольятти

- 8 в г. Сызрань

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66164 случая коронавируса.



Скончались 2182 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 51, 55 лет, мужчины 62, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 61, 62, 88, 90 лет, мужчины 66, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,34, по стране - 88,9.

Коэффициент летальности в области - 3,3, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7417, нарастающим итогом 2744385.