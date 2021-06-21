Сегодня в регионе выявлено 76 новых случаев коронавирусной инфекции

21 июня в регионе подтверждено 76 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 30 в г. Самара
- 18 в г. Тольятти
- 8 в г. Сызрань
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
69 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 7 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66164 случая коронавируса.
Скончались 2182 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 51, 55 лет, мужчины 62, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 61, 62, 88, 90 лет, мужчины 66, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 68,34, по стране - 88,9.
Коэффициент летальности в области - 3,3, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7417, нарастающим итогом 2744385.