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Самолечение - опасно: самарский врач напомнила, почему лекарства должен назначать только специалист

22 ноября 2024 14:44
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Об этом необходимо помнить всегда, а при применении антибиотиков особенно.

Самолечение - опасно. Об этом необходимо помнить всегда, а при применении антибиотиков особенно. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:

"Антимикробная резистентность - устойчивость к препаратам - наиболее частое осложнение самолечения.

Что влияет на ее развитие?
необоснованный прием антибиотиков. Иногда при обычной простуде, вызванной вирусом, начинают прием антибиотиков вместо противовирусных препаратов.
ошибки в выборе препарата
ошибки в дозировании препарата
ошибки в продолжительности или сочетании препаратов.

В итоге бактерии мутируют и становятся невосприимчивыми к действию антибиотиков.

Необоснованный прием антибиотиков оказывает негативное влияние на микрофлору кишечника, а синтез основной части иммунных клеток происходит именно там.

Также из-за снижения эффективности антибиотиков становится труднее лечить такие инфекционные заболевания, как пневмония и туберкулез.

Негативный эффект наблюдается даже при трансплантации органов, химиотерапии и хирургических операциях".

Теги: Медицина Самара

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