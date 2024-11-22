Самолечение - опасно: самарский врач напомнила, почему лекарства должен назначать только специалист

138

Самолечение - опасно. Об этом необходимо помнить всегда, а при применении антибиотиков особенно. Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:



"Антимикробная резистентность - устойчивость к препаратам - наиболее частое осложнение самолечения.



Что влияет на ее развитие?

необоснованный прием антибиотиков. Иногда при обычной простуде, вызванной вирусом, начинают прием антибиотиков вместо противовирусных препаратов.

ошибки в выборе препарата

ошибки в дозировании препарата

ошибки в продолжительности или сочетании препаратов.



В итоге бактерии мутируют и становятся невосприимчивыми к действию антибиотиков.



Необоснованный прием антибиотиков оказывает негативное влияние на микрофлору кишечника, а синтез основной части иммунных клеток происходит именно там.



Также из-за снижения эффективности антибиотиков становится труднее лечить такие инфекционные заболевания, как пневмония и туберкулез.



Негативный эффект наблюдается даже при трансплантации органов, химиотерапии и хирургических операциях".