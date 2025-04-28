СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент

73

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в первом квартале 2025 года. Статистику представил руководитель Роспатента Юрий Зубов в рамках VII Международной конференции ЭРА IP.

По словам Юрия Зубова, патентная активность отечественных разработчиков в целом в первом квартале 2025 года выросла на 2,5%. В Роспатент от них поступило 4,4 тыс. заявок на регистрацию патентов на изобретения. Самую высокую патентную активность с января по март показали государственные НИИ и индивидуальные предприниматели. Самым популярным у инноваторов в начале 2025 года стало направление «Медицинские технологии». Было подано 647 заявок на патенты (6,2%).

Бюджетные вузы подали 1237 заявок на регистрацию изобретений. От СамГМУ поступило 22 заявки. В число наиболее активных вузов также вошли Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Волгоградский государственный аграрный университет, Юго-Западный государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина и Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Напомним, второй год подряд в СамГМУ отмечается рост количества объектов интеллектуальной собственности при содействии Федерального центра трансфера технологий в медицине (ФЦТТМ) СамГМУ, созданного в рамках нацпроекта «Наука и университеты»*. Если в 2023 году было зарегистрировано более 160 объектов, то в 2024 - более 190. Запатентованные разработки СамГМУ касаются приоритетных отраслей, отраженных в программе развития университета. Среди них телемедицина, реабилитация, виртуальные технологии в образовании, разработка композитных эндопротезов, разработка комплексных решений в прикладном применении генетических и лабораторных технологий, клеточные линии и тест-системы, биомедицинские клеточные продукты для регенеративной, персонифицированной медицины и фармации и другие.

*Проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки России.