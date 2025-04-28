Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Самарцы попросили проверить работы на озере в парке 50-летия Октября
Самара стала центром культурной жизни Федеральной службы исполнения наказаний России
Самара стала центром культурной жизни Федеральной службы исполнения наказаний России
Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта
Яндекс Карты предложат дачникам Самарской области более 70 сезонных маршрутов общественного транспорта
В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков
В Самаре создадут условия для выездных регистраций браков
Фонтаны в Самаре заработают с 1 мая
Фонтаны в Самаре заработают с 1 мая
Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков
Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков
Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»
Самарская область – в команде экспертов конкурса «Моя страна – моя Россия»
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент

28 апреля 2025 13:21
73
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в первом квартале 2025 года. Статистику представил руководитель Роспатента Юрий Зубов в рамках VII Международной конференции ЭРА IP.

По словам Юрия Зубова, патентная активность отечественных разработчиков в целом в первом квартале 2025 года выросла на 2,5%. В Роспатент от них поступило 4,4 тыс. заявок на регистрацию патентов на изобретения. Самую высокую патентную активность с января по март показали государственные НИИ и индивидуальные предприниматели. Самым популярным у инноваторов в начале 2025 года стало направление «Медицинские технологии». Было подано 647 заявок на патенты (6,2%).

Бюджетные вузы подали 1237 заявок на регистрацию изобретений. От СамГМУ поступило 22 заявки. В число наиболее активных вузов также вошли Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Волгоградский государственный аграрный университет, Юго-Западный государственный университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина и Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Напомним, второй год подряд в СамГМУ отмечается рост количества объектов интеллектуальной собственности при содействии  Федерального центра трансфера технологий в медицине (ФЦТТМ) СамГМУ, созданного в рамках нацпроекта «Наука и университеты»*. Если в 2023 году было зарегистрировано более 160 объектов, то в 2024 - более 190. Запатентованные разработки СамГМУ касаются приоритетных отраслей, отраженных в программе развития университета. Среди них телемедицина, реабилитация, виртуальные технологии в образовании, разработка композитных эндопротезов, разработка комплексных решений в прикладном применении генетических и лабораторных технологий, клеточные линии и тест-системы, биомедицинские клеточные продукты для регенеративной, персонифицированной медицины и фармации и другие.

*Проект реализуется при финансовой поддержке Российской Федерации в лице Минобрнауки России.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
28 апреля 2025  13:21
СамГМУ вошел в число самых активных вузов по подаче заявок на регистрацию изобретений в Роспатент
73
Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»
28 апреля 2025  09:10
Минздрав может разрешить отпуск лекарств в отдаленных селах через «Почту России»
189
Фестиваль прошел в два этапа.
26 апреля 2025  14:49
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
600
С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
25 апреля 2025  20:23
ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами
610
Проект направлен на улучшение здоровья подростков с помощью формирования культуры здорового образа жизни.
25 апреля 2025  17:54
В СамГТУ состоялся молодежный Фестиваль здоровья
628
Смог встать на ноги уже на следующий день.
25 апреля 2025  14:52
Самарские врачи исправили врожденную деформацию бедра у 12-летнего подростка.
530
В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи
25 апреля 2025  14:00
В Самарской области увеличат зарплаты сотрудникам скорой помощи
537
СамГМУ возглавил работу регионального медицинского образовательного кластера по подготовке специалистов здравоохранения
24 апреля 2025  10:05
СамГМУ возглавил работу регионального медицинского образовательного кластера по подготовке специалистов здравоохранения
969
При вакцинации в организм вводят лекарственный препарат, содержащий антигены возбудителя инфекционной болезни, которые не могут вызвать заболевание, но взаимодействуют с иммунной системой.
23 апреля 2025  15:14
Тольяттинский врач-педиатр рассказала о методах профилактики вирусных инфекций у детей
768
Москвичи купили самарскую аптечную сеть
23 апреля 2025  13:44
Москвичи купили самарскую аптечную сеть "Алия"
608
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
13391
Весь список
В центре внимания
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
125
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
151
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
933
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
401
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
698
Весь список