СамГМУ расширил компетенции в проведении клинических исследований лекарственных препаратов

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) расширены компетенции в проведении клинических исследований лекарственных препаратов. Теперь здесь могут проводиться три новых вида клинических исследований, охватывающих специальности, которые ранее не были представлены в рамках данного вида деятельности. Исследования будут проводиться в областях оториноларингологии, педиатрии и детской эндокринологии. Всего в Центре клинических исследований СамГМУ работают в более 30 направлениях, таких как гематология, ревматология, дерматовенерология, травматология и ортопедия, пульмонология, офтальмология, инфекционные заболевания и другие.

Изучаемые препараты могут быть направлены на лечение таких заболеваний и состояний, как острый синусит, острая респираторная вирусная инфекция и сахарный диабет. Эти исследования позволят не только расширить возможности лечения, но и повысить уровень медицинской помощи в этих областях.

“В Центре клинических исследований СамГМУ объединены все виды исследований, которые проводятся в вузе: доклинические, клинические исследования лекарственных препаратов, клинические испытания медицинских изделий, клиническая апробация, а также действует комитет по биоэтике: исследования с участием человека в университете проводятся при условии положительного заключения комитета на основании документов, предусмотренных законодательством. Подобная инфраструктура, а также собственные Клиники позволяют вузу проводить клинические исследования практически в любой медицинской отрасли — на самом высоком уровне. Мы с удовольствием предоставим свои услуги и возможности для всех компаний, у кого есть соответствующий запрос”, – комментирует проректор по научной работе Игорь Давыдкин.

СамГМУ активно работает над развитием клинических исследований, что способствует внедрению инновационных методов лечения и улучшению качества медицинских услуг для пациентов. Университет – один из ведущих центров по проведению клинических исследований в России. Более чем за 20 лет на базе вуза были проведены сотни клинических исследований лекарственных препаратов, биологически активных добавок и продуктов питания.

Вуз включен в перечень медицинских организаций, имеющих свидетельство об аккредитации на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения всех фаз (I, II, III, IV), а также аккредитацию на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов.