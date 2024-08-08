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СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ

8 августа 2024 13:45
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СамГМУ презентовал свои инновационные разработки по адаптации и реабилитации участников боевых действий руководству Минобороны РФ

С реабилитационными проектами производства Самарского государственного медицинского университета Минздрава России и других организаций региона познакомились представители Министерства обороны РФ во время своего визита в Самару. Делегацию возглавила замминистра обороны РФ, руководитель фонда “Защитники Отечества" Анна Цивилева

“Это очень хорошие разработки. О них мы уже поговорили с нашими подопечными, многие из которых стали сотрудниками самарского филиала фонда “Защитники Отечества". Есть разработки, которые помогают пережить посттравматический стрессовый синдром, наладить координацию после ранения, вернуть возможность двигаться, налаживают нейронную связь в головном мозге, который пострадал от контузии или других нарушений. Безусловно привлекло внимание и то, что здесь производят протезы, современные ортезы”, — прокомментировала Анна Цивилева. Она отметила, что увиденные в Самаре разработки планируется внедрять в филиалах фонда “Защитники Отечества" по всей стране. 

СамГМУ представил представителям военного ведомства линейку флагманских VR-продуктов серии Revi, разработанных в университете. Один из них — аппаратно-программный комплекс ReviSide (“Ревисайд”), нацеленный на  психологическую разгрузку. Он предназначен для восстановления эмоционального состояния при тревожно-депрессивных расстройствах с использованием метода биологической обратной связи. ReviSide рекомендуется применять при таких показаниях, как высокое нервно-психическое напряжение, долгое восстановительное лечение, нарушение сна, первичные функциональные нарушения, вызванные высоким уровнем стрессовой реакции пациента. Также тренажер можно применять при подавленном состоянии из-за сложной жизненной ситуации.

Кроме того, замминистра презентовали  уникальные реабилитационные тренажеры, не имеющие аналогов, в том числе ReviVR («Ревайвер») – мультисенсорный тренажер пассивной реабилитации. Он применяется для восстановления двигательной активности нижних конечностей. Тренажер предназначен для реабилитации при наличии проблем, связанных с нарушением двигательной активности нижних конечностей, в том числе после нейрохирургических и спинальных операций. С помощью VR-шлема пациента погружают в виртуальную среду, где он «совершает прогулки» по сценам различной сложности в зависимости от остроты периода заболевания. На человека надевается специальные сандали с пневмокамерами, которые оказывают давление на стопы. Также в ходе сеанса пациент видит перед собой идущего спутника, демонстрирующего правильный шаг. При этом оказывается одновременное воздействие на три канала восприятия: зрительный, слуховой (он слышит звук своих шагов и окружающие звуки) и тактильный. 

Следующий продукт серии Revi — ReviMotion («РевиМоушен») – тренажер активной реабилитации опорно-двигательного аппарата с применением технологии биологической обратной связи (БОС), который используется для реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами и другими заболеваниями. Процесс реабилитации проходит в игровой форме во время выполнения упражнений ЛФК, демонстрирующихся на экране. Правильность выполнения считывает система оптического трекинга. В результате улучшается двигательная активность и координация движений. 

Была представлена и еще одна эксклюзивная разработка СамГМУ – «Умный ортез» MioOrto, созданный в Центре компетенций НТИ  СамГМУ «Бионическая инженерия в медицине». Ортез позволяет  значительно ускорить реабилитацию пациентов после различных операций по возвращению двигательной активности. Основная цель ортеза MioOrto - регистрация, визуализация и корректировка активности мышц человека.  «Умный ортез» позволяет получить точные данные о работе мышц и степени их напряжения благодаря считыванию биоэлектрической активности и информации, отражающей биомеханику суставов. Интерес вызвал и раздвижной индивидуальный эндопротез тазобедренного сустава, индивидуальный экзопротез голени и бедра. 

“СамГМУ сегодня большое внимание уделяет созданию прикладных разработок полного инновационного цикла: от идеи до коммерциализации. Одна из основных ниш, на который сосредоточено наше внимание — это реабилитация, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Помимо целой линейки специальных разработок для реабилитации при различных травмах, часть из которых мы сегодня представили, университет располагает почти тысячекоечной больницей с развитым отделением реабилитации, которое открыто для ребят. Возможности Клиник СамГМУ позволят оказывать помощь военнослужащим по более чем 30 профилям”.

В конце прошлого года СамГМУ начал сотрудничество с самарским филиалом фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Соглашение о сотрудничестве подписали ректор СамГМУ Александр Колсанов и руководитель филиала фонда по Самарской области Наталья Полянскова.

Сотрудничество направлено на оказание бесплатной медицинской помощи и реабилитацию ветеранов и членов их семей в рамках Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в рамках обеспечения мер социальной поддержки граждан, указанных в Указе Президента Российской Федерации от 03.04.2023 № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В рамках взаимодействия СамГМУ и фонд договорились об оказании взаимных консультационных услуг по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи участникам СВО и членам их семей, а также членам семей погибших участников.

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