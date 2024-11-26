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СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии

26 ноября 2024 14:28
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СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» совместной разработки Самарского государственного медицинского университета Минздрава России и компании «Развитие» начали собирать в Индии. Производство находится в Дели, оттуда поставлять готовые столы «Пирогов» будут во все штаты страны.

Анатомический стол «Пирогов» — симуляционная программа 3D-визуализации анатомии человеческого тела. На экране интерактивного стола есть возможность подробно рассмотреть все системы и органы человеческого организма — 3D-модели можно разворачивать на 360 градусов. Все системы, слои и органы представлены в виде трехмерных моделей мужского и женского тел.

Анатомический стол «Пирогов» сегодня применяется не только в образовательных учреждениях России, но и 13 стран мира. Среди них - страны Азии и Юго-Восточной Азии. Особое место занимает Индия, так как здесь имеется более 500 вузов, кроме того, страна испытывает острый дефицит медицинских кадров.

«В Индии очень сильная медицинская школа, большое внимание уделяется преподаванию морфологических дисциплин, – говорит генеральный директор компании «Развитие» Вадим Гвоздков. – Помимо этого, Индия поддерживает мировой тренд на цифровизацию образования. Поэтому востребованность в нашей продукции на этом рынке очень высока».

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов подчеркнул, что университет сделал ставку на лидерство в ИТ-здравоохранении и активно работает над импортоопережением в этой отрасли.

«Показателем востребованности продукции является ее экспортный потенциал, – говорит Александр Колсанов. – Анатомический стол «Пирогов», который мы совместно разработали с компанией «Развитие» и который поставляется уже в 13 стран, подтверждает, что наша продукция востребована на международном рынке. Создание новой площадки производства будет способствовать активному продвижению продукции на один из важнейших экспортных рынков мира, который сейчас динамично развивается. Этот рынок является для нас стратегическим: в СамГМУ приезжает учиться большое количество студентов из Индии, а мы, в свою очередь, поставляем инновационный продукт, который позволяет повысить качество образования в этой стране».

Фото: СамГМУ

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