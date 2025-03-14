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СамГМУ и ВМедА им. Кирова завершили разработку VR-тренажера по тактической медицине

14 марта 2025 18:13
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Он позволит обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям. 

Завершена совместная разработка VR-тренажера «Тактическая медицина. Базовый курс» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В ходе официальной приемки продукта в академии были отмечены высокое качество и детальная проработка тренажера. Он позволит обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям. 

 VR-тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс» — инновационный продукт, не имеющий аналогов на российском рынке. Тренажер разработан с учетом современных стандартов тактической медицины и адаптирован под требования образовательных программ. Экспертный вклад Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и СамГМУ позволил создать продукт, который обеспечивает эффективную подготовку специалистов к оказанию первой помощи.

Тренажер использует передовые технологии виртуальной реальности, моделируя различные сценарии и позволяя отрабатывать алгоритмы действий в экстремальных условиях. Высокая степень реалистичности симуляции способствует не только формированию практических навыков, но и психологической подготовке специалистов, доводя действия до автоматизма. Виртуальный симулятор формирует такие навыки, как алгоритмы самопомощи при ранениях, оперативная и точная оценка состояния пострадавшего, алгоритмы оказания первой помощи товарищу.

VR-тренажер включает 12 сценариев, разделенных на два блока: самопомощь в “красной зоне” и взаимопомощь в “желтой зоне”. В первом блоке отрабатываются сценарии оказания первой помощи при огнестрельном ранении правой руки, при ранении правой ноги, при осколочном ранении шеи. Во втором блоке — алгоритм осмотра раненого по протоколу «КУЛАК-БАРИН», оказание первой помощи при ранении головы, нижней челюсти, шеи, конечностей, груди, живота, смежной области, а также при отрыве конечности.

“Особенность тренажера в том, что он создает реалистичное погружение в боевые условия, включая звуковые эффекты выстрелов и взрывов, — рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин. — Также он дает возможность проходить обучение в условиях дефицита времени: в виртуальной среде моделируются ситуации, где каждая секунда имеет критическое значение для спасения раненого. Кроме того, тренажер моделирует ситуации для развития устойчивости к боевому стрессу, умения сохранять хладнокровие и оперативно принимать решения. В конце тренировки производится анализ действий обучаемого с фиксацией ошибок и предоставлением детализированного чек-листа. В СамГМУ накоплен большой опыт создания различных VR-тренажеров, которые широко применяются в стране”.

“Военно-медицинская академия является ведущей образовательной организацией области тактической медицины, и мы конечно же делимся своим компетенциями по оказанию первой помощи на поле боя со всеми заинтересованными организациями и здравоохранением России в целом, - прокомментировал заместитель начальника Военно-медицинской академии по учебной работе, полковник медицинской службы Руслан Макиев. - На базе академии функционирует Центр тактической медицины Министерства обороны, но очевидно, что очное обучение там не могут пройти все заинтересованные лица. Такие проекты, как разработанное недавно мобильное приложение по тактической медицине, продемонстрированный сегодня VR-тренажер, позволяют охватить бОльшую аудиторию, так как знания, которые даются в этих курсах, пригодятся не только во время боевых действий, но и при других экстремальных ситуациях: природных или техногенных катастрофах, ДТП и т.д.”

VR-тренажер может использоваться в военных учебных заведениях, военных учебных центрах, спецподразделениях и силовых структурах, медицинских учебных заведениях, а также в учебных заведениях с программами начальной военной подготовки.

Сейчас продукт готовится к апробации в ведущих военных образовательных учреждениях страны. VR-тренажер также будет использован для подготовки студентов-медиков на базе Учебного центра основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности СамГМУ.

 Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

Напомним, что в СамГМУ по Приказу министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко создан Федеральный центр компетенций в области VR и AR. Его основные задачи — координация деятельности образовательных организаций, подведомственных Минздраву РФ, по разработке цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров на основе технологий виртуальной и дополненной реальности, разработка рекомендаций к содержанию и технической составляющей, а также рекомендаций по доработке этих продуктов.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ 

Теги: Самара Университет

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