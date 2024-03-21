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СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии

21 марта 2024 12:41
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СамГМУ и ГК “Мать и дитя” будут совместно развивать сферу клинической эмбриологии

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России  (СамГМУ) и группа компаний “Мать и дитя” (ГК «МиД») начинают сотрудничество, нацеленное на создание уникальных решений в области вспомогательных репродуктивных технологий, онкологии и системных заболеваний. Первым проектом сотрудничества станет совместный запуск лаборатории экспериментальной эмбриологии и редактирования генома на площадке ГК «МиД». Соответствующее соглашение подписали ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов и главный врач Медицинской компании ИДК ”ГК “Мать и дитя”, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики СамГМУ, заслуженный работник здравоохранения РФ Марат Тугушев. Инициатива стала закономерным продолжением многолетнего сотрудничества двух организаций. 

“Мы давно являемся партнерами и теперь будем совместно внедрять инновации, проводить уникальные научные исследования, развивать новые образовательные проекты.  Открыв на площадке компании “Мать и дитя” лабораторию с современным оборудованием, опытным коллективом, научным ресурсом, мы сможем эффективнее интегрировать свои разработки в реальную практику, — комментирует Александр Колсанов. — В университете есть мощные компетенции, соответствующее оборудование, кадровый состав, серьезный научный задел. Новая лаборатория позволит объединить и усилить компетенции каждого из участников. Уверен, этот первый в своем роде опыт в стране позволит сделать следующий шаг в развитии университетской, академической науки, расширит научный потенциал ГК “Мать и дитя” на благо наших пациентов».

Совместная лаборатория создается на научной и технической базе Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ и будет дооснащена  новейшим оборудованием. Лаборатория будет вести совместную работу с кафедрой репродуктивной медицины клинической эмбриологии и генетики университета, а также ГК «Мать и дитя». Команда лаборатории будет состоять из опытных профессионалов СамГМУ и ГК «Мать и дитя».

Лаборатория откроет перспективы для привлечения новых индустриальных партнеров к процессу создания инновационных решений — новых тест-систем для оценки биологического материала пациентов (гамет, эмбрионов) и других проектов. Также деятельность лаборатории будет направлена на работу с системными заболеваниями, онкологией. Отдельным треком в работе лаборатории станет проведение образовательных циклов в области репродуктивных технологий для специалистов не только России, но других стран. 

“Есть расхожее выражение о том, что наука без практики мертва, а практика без науки слепа, бесплодна… Поэтому мы с СамГМУ приняли решение объединить усилия. Наша организация имеет огромный практический опыт, работает в области репродуктивной медицины уже более 30 лет. И все эти 30 лет существования ГК мы развивались вместе с нашей альма-матер, СамГМУ, — отмечает Марат Тугушев. — Сейчас мы продолжаем нашу прежнюю работу, но делаем это на другом уровне. Пожалуй, для компании “Мать и дитя” – это первый опыт совместного создания научно-образовательной лаборатории, который поможет улучшить качество репродуктивных технологий не только в Самарской области, но и в России”.

Лаборатория экспериментальной эмбриологии и редактирования генома откроется на новой базе в конце апреля.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

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