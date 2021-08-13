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Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина

13 августа 2021 12:51
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Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина

16 и 17 августа в Самарской области будет проходить Всероссийская акция минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», в рамках которой все желающие смогут совершенно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ-инфекцию.

Тестирование займет 15 минут и будет проводиться в специальных брендированных микроавтобусах, припаркованных на улицах Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Там же можно будет проконсультироваться со специалистами, оценить личные риски, узнать о способах защиты от ВИЧ.

В Самаре пункт акции будет работать в понедельник 16 августа с 12:00 до 18:00 возле входа в парк Гагарина со стороны Московского шоссе. В Тольятти в то же время - возле ТРК «Русь на Волге», а в Новокуйбышевске 17 августа с 12:00 до 18:00 перед ТРК «Сити Парк», пишет Самру.ру.

Теги: акция В центре внимания ВИЧ парк Гагарина

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