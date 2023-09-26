Самарцев приглашают  на профилактическую акцию на Ленинградском спуске 

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В преддверии Всемирного дня сердца 28 сентября с 11:00 до 14.00 в Самаре на Набережной реки Волга состоится профилактическая акция.



На Ленинградском спуске будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.



Все желающие смогут:

узнать свой вес и рост

рассчитать индекс массы тела

измерить артериальное давление

узнать уровень насыщенности крови кислородом - пульсоксиметрия

исследовать функциональное состояние легких - спирометрия

узнать о важности диспансеризации и профосмотров

получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни

принять участие в викторине и получить памятные призы.



В ходе акции Самарское отделение Российского Красного Креста проведет для населения мастер-класс по оказанию первой помощи.



Для сохранения здоровья сердца важно соблюдать простые меры профилактики:

- уменьшить потребление соли - не более 5 г в день

- регулярно питаться фруктами и овощами

- избегать насыщенных и транс-жиров

- отказаться от курения и алкоголя

- быть физической активным каждый день

- регулярно проходить диспансеризацию.

Фото: минздрав СО