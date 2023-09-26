Самарцев приглашают  на профилактическую акцию на Ленинградском спуске 

В преддверии Всемирного дня сердца 28 сентября с 11:00 до 14.00 в Самаре на Набережной реки Волга состоится профилактическая акция.
На Ленинградском спуске будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.
Все желающие смогут:
узнать свой вес и рост
рассчитать индекс массы тела
измерить артериальное давление
узнать уровень насыщенности крови кислородом - пульсоксиметрия
исследовать функциональное состояние легких - спирометрия
узнать о важности диспансеризации и профосмотров
получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни
принять участие в викторине и получить памятные призы.
В ходе акции Самарское отделение Российского Красного Креста проведет для населения мастер-класс по оказанию первой помощи.
Для сохранения здоровья сердца важно соблюдать простые меры профилактики:
- уменьшить потребление соли - не более 5 г в день
- регулярно питаться фруктами и овощами
- избегать насыщенных и транс-жиров
- отказаться от курения и алкоголя
- быть физической активным каждый день
- регулярно проходить диспансеризацию.
Фото: минздрав СО