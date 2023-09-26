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Самарцев приглашают  на профилактическую акцию на Ленинградском спуске 

26 сентября 2023 16:59
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Будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.

В преддверии Всемирного дня сердца 28 сентября с 11:00 до 14.00 в Самаре на Набережной реки Волга состоится профилактическая акция.

На Ленинградском спуске будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.

Все желающие смогут:
узнать свой вес и рост
рассчитать индекс массы тела
измерить артериальное давление
узнать уровень насыщенности крови кислородом - пульсоксиметрия
исследовать функциональное состояние легких - спирометрия
узнать о важности диспансеризации и профосмотров
получить индивидуальное консультирование по здоровому образу жизни
принять участие в викторине и получить памятные призы.

В ходе акции Самарское отделение Российского Красного Креста проведет для населения мастер-класс по оказанию первой помощи.

Для сохранения здоровья сердца важно соблюдать простые меры профилактики:

- уменьшить потребление соли - не более 5 г в день
- регулярно питаться фруктами и овощами
- избегать насыщенных и транс-жиров
- отказаться от курения и алкоголя
- быть физической активным каждый день
- регулярно проходить диспансеризацию.

 

Фото:   минздрав СО

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