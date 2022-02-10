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Самарцам рассказали о вреде сахарозаменителей

10 февраля 2022 09:43
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Самарцам рассказали о вреде сахарозаменителей

Сахарозаменители подходят далеко не всем, и большинство из них имеют калорийность практически такую же, как белый сахар, об этом на своей странице в социальных сетях рассказала главный диетолог Самарской области Ольга Сазонова.

Изначально сахарозаменители предназначены для больных сахарным диабетом. Но многие начали употреблять эти добавки, не имея медицинских показаний. Здоровым людям такое пристрастие может навредить. Согласно исследованиям французских и американских ученых, изучавших влияние употребления диетических «0 калорий», «без сахара» газированных напитков, такая практика:

  • на 20% повышала риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта;
  • на 67% риск развития диабета 2-го типа;
  • на 36% риск метаболического синдрома;
  • и в 2,9 раз риск слабоумия, по сравнению с полным отказом от таких напитков;
  • нарушала баланс микрофлоры.

И ещё один отрицательный эффект – организм получает сладкий вкус, инсулин выделяется, а сахар не поступает. В результате инсулин начинает снижать сахар в крови, что может привести к гипогликемии, при которой будет постоянно хотеться сладкого в больших количествах.

- К тому же, сахарозаменители не дают отвыкнуть от вкуса сахара. Это информация для тех, кто думает, что с помощью них сможет побороть углеводную зависимость, - уточняет Ольга Сазонова.

В случае если отказаться от сахара никак не получается и встаёт вопрос о выборе его заменителя, эксперт рекомендует присмотреться к стевии. Такие добавки создаются на основе натурального сырья, а в листьях этого растения содержатся витамины, аминокислоты и различные микроэлементы, передает ГТРК Самара.

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