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Самарцам дают советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

17 ноября 2023 11:11
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Самарцам дают советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем.

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.
В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Помните о 5 простых правилах:

♥ Следите за уровнем артериального давления
♥ Контролируйте индекс массы тела
♥ Откажитесь от никотина и алкоголя
♥ Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
♥ Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

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