Самарцам дают советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

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Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем.



Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.



Помните о 5 простых правилах:



Следите за уровнем артериального давления

Контролируйте индекс массы тела

Откажитесь от никотина и алкоголя

Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно

Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.



Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.



Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».