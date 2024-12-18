Самарский врач-диетолог: 8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию

153

Об этом рассказала врач-диетолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Гузял Сабирова:

"Психология питания играет ключевую роль в формировании здоровых привычек у детей. Оформление и интересная подача еды могут значительно повысить интерес ребенка к полезным продуктам.

Несколько советов, которые помогут сделать здоровую еду привлекательной для детей:

- Используйте разнообразные фрукты и овощи разных цветов. Яркие блюда не только привлекают внимание, но и демонстрируют разнообразие витаминов и минералов. Например, салаты из красных, желтых, зеленых овощей будут выглядеть аппетитно.

- Сделайте еду более интересной. Используйте формы для печенья,огурец или морковь можно вырезать в форме звездочек или сердече.

- Создавайте тематические ужины. Например: "Итальянская ночь" с пиццей на цельнозерновом тесте и овощами, "Фруктовый фестиваль" с фруктовыми шашлыками и йогуртовым соусом.

- Смешивание любимое с полезным. Если у ребенка есть любимый продукт — постарайтесь добавить к нему здоровые ингредиенты.

- Рассказывайте увлекательные истории о продуктах: откуда происходит брокколи или почему морковь полезна для глаз. Это поможет вызвать интерес и желание попробовать новинку.

- Позвольте детям участвовать в приготовлении блюд. Это может быть простая задача — мыть овощи или смешивать ингредиенты. Когда дети вовлечены в процесс, они с большей вероятностью попробуют результат.

- Ограничьте сладости. Постепенно уменьшайте количество десертов с высоким содержанием сахара, заменяя их на натуральные сладости, такие как фрукты или йогурт с медом. Это поможет детям развивать вкус к здоровой пище.

- Покажите детям пример. Семейное питание — важный фактор. Если родители сами едят здоровую пищу и получают от этого удовольствие, дети будут воспринимать это как норму.

Ключевым моментом является создание положительного отношения к здоровой пище, а не принуждение. Поддерживайте экспериментирование и развитие вкусовых предпочтений у детей, чтобы они росли с пониманием важности сбалансированного питания."

Фото: freepik.com