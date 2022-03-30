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Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы

30 марта 2022 10:00
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Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы

Российские пациенты скупили практически три млн упаковок препаратов, необходимых для лечения гипотериоза — дефицита гормонов щитовидной железы. Это соответствует трехмесячной норме потребления. На фоне ажиотажного спроса завод «Озон фармацевтика» (город Жигулевск, Самарская область) объявил о планах роста производства одного из самых востребованных пациентами с гипотериозом препаратов.

Эксперты отмечают, что за 12 месяцев 2021 было продано всего 12,6 млн пачек. Так спрос на препараты за первые две недели марта 2022 года превысил трехмесячную норму потребления. Фармацевты отмечают рост спроса на препараты «L-Тироксин» и «Эутирокс», пишет Обозрение.

«Россияне скупили трехмесячную норму за две недели, и сейчас мы видим, что спрос снижается. Опасения пациентов не оправдались, запасов в России достаточно», — заявили ТАСС в Центре развития перспективных технологий, операторе маркировки лекарств. Эксперты объяснили, что для предотвращения возможного дефицита сработала система маркировки.

С помощью нее госорганам в онлайн-режиме удается отслеживать движение лекарств. Это позволяет их своевременно перераспределять, предотвращая дефицит.

Стоит отметить, что потребности рынка могут быть удовлетворены российскими производителями. Так, Центр развития перспективных технологий опубликовал заявление Андрея Горшкова, главного исполнительного директора «Озон фармацевтика», о том, что дефицита компонентов для производства препаратов от гипотериза нет, а значит и снижения объемов отгрузки не будет.

Кроме того, существуют планы компании по дополнительному производству L-тироксина в апреле — мае в объеме более 1 млн упаковок, а также дальнейшему росту производства при потребности рынка.

С целью выравнивания спроса Росздравнадзор усилил противодействие отпуску лекарств аптеками без рецептов и рекомендаций врача. Ведомство сообщило о возможных штрафах для аптек за продажу препаратов без рецептов. Об этом сообщили в Известиях со ссылкой на Росздравнадзор, который проведет проверки, в том числе, контрольные закупки в аптеках, чтобы проконтролировать соблюдение правил отпуска лекарств.

«Люди запасаются препаратами впрок на годы вперед. При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — объяснили в Росздравнадзора.

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