Самарский врач-травматолог напомнил о правилах активного отдыха зимой

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Зима - прекрасное время года для активного отдыха. Это коньки и лыжи, сноуборд и хоккей, просто прогулки на свежем воздухе по хрустящему снегу. Но зимний период - это также и время повышенного травматизма, напоминают врачи-травматологи.



Заведующий травматологическим отделением №4 Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова Иван Гранкин:



"В период новогодних каникул, к сожалению, не все, кто получил травмы, сразу обращаются за помощью к врачу, в надежде на то, что само пройдет, а порой и с нежеланием оторваться от праздничного застолья.



Лечение "застарелых" повреждений – это большие физические затраты для доктора и увеличенный период реабилитации для пациента.



Как правило, за время продолжительных выходных на лечение в наше отделение поступает около 100 пострадавших с различными переломами. Им требуется операция и динамическое наблюдение.



Чтобы не омрачить праздники:

- старайтесь ходить в удобной обуви, используйте специальные средства на ботинки против скольжения;

- соблюдайте необходимую технику безопасности при занятиях активным отдыхом;

- катайтесь с горок только на подготовленных и специально оборудованных трассах, не оставляйте без присмотра детей;

- позаботьтесь о том, чтобы ваши пожилые родственники не выходили одни на улицу во время гололеда, закупите продукты и просто чаще их навещайте;

- исключите алкоголь, в том числе и во время пребывания на улице. Он на время не только даст Вам храбрость, что приведет к получению более серьезной травмы, но может и "задержать" в своевременном обращении за медицинской помощью.



Проведите это замечательное время новогодних каникул с пользой, наберитесь зимнего здоровья!

Берегите себя!

С Новым годом!"